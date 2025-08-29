Une jeune fille de 15 ans se tue en se jetant du 4ème étage

Les faits se sont déroulés rue Anatole-France à Vénissieux, une banlieue de Lyon.

Vers midi, un ouvrier travaillait sur un chantier lorsqu’il a aperçu au loin une jeune fille sur le rebord de la fenêtre de son appartement.

L’homme a tenté de la raisonner de ne pas se jeter dans le vide. En vain.

L’adolescente, âgée de 15 ans, a chuté du 4ème étage. Le témoin a prodigué les premiers gestes de secours et donné l’alerte.

Des policiers sont rapidement intervenus et ont tenté de réanimer la jeune femme avant l’arrivée des pompiers et du Samu. Malgré les tentatives de réanimation, le décès a été prononcé peu après 12h15.

Une enquête de police a été ouverte, pour établir les circonstances de ce décès. La piste du suicide est privilégiée.

Source : F D