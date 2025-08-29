Les patriotes ne sont pas contents…voici ce qu’ils reprochent au régime de Diomaye

La loi d’amnistie, censée apaiser les tensions post-électorales, a créé un sentiment d’injustice profonde au Sénégal. Alors que le régime de Bassirou Diomaye Faye, promettait de rompre avec les pratiques de l’ancien pouvoir, il se retrouve aujourd’hui dans une position délicate et tarde à honorer son engagement de rendre justice aux victimes des violences survenues entre 2021 et 2024. Le décès tragique de Pape Mamadou Seck a ravivé la colère et la frustration, accentuant la pression sur le nouveau gouvernement.

Les réseaux sociaux sont devenus le théâtre d’une vive contestation, où les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), expriment leur indignation. Ils se sentent trahis par le régime qu’ils ont porté au pouvoir. Les appels à la justice, souvent virulents, témoignent d’une déception croissante et d’une rupture de confiance entre la base militante et le sommet de l’État.

Face à cette frustration montante, les autorités semblent prises au dépourvu. Les justifications officielles, souvent évasives, ne parviennent pas à calmer la colère de la rue. Le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, confronté à d’importants défis économiques et sociaux, peine à trouver une voie pour désamorcer cette crise de légitimité sans mettre en péril la stabilité fragile du pays.

Les militants, menés par des voix influentes au sein du mouvement « patriotique », exigent une action concrète et immédiate. Ils considèrent que la réparation des préjudices et la poursuite des responsables sont des préalables à toute réconciliation nationale sincère. Pour eux, l’impunité est une bombe à retardement qui mine la crédibilité du nouveau régime.

Un grand rassemblement est prévu pour ce samedi 30 août. Un événement qui sera un test majeur pour le régime de Diomaye. Les patriotes comptent faire entendre leurs voix. Si le gouvernement n’intervient pour trouver de vraies solutions et rassurer les patriotes, la situation pourrait rapidement devenir incontrôlable.

La pression au sein de Pastef continue de d’accroître. Ces partisans de Ousmane Sonko réclament des enquêtes impartiales et approfondies. Pour certains, l’amnistie des crimes de sang constitue une violation des obligations internationales du Sénégal en matière de droits de l’homme. Sur les réseaux sociaux, ils ne ménagent pas le nouveau régime et tout ce qui gravite autour de lui.

Le président Diomaye Faye doit rapidement trouver une solution pour désamorcer cette situation explosive. Une rencontre avec les familles des victimes, l’instauration d’une commission vérité et justice ou l’abrogation de la loi d’amnistie pourraient être des pistes à explorer. Le silence ou l’inaction n’est plus une option, car cela pourrait entraîner une escalade de la violence et remettre en question la stabilité du pays.

Le défi de la justice pour les victimes des troubles de 2021-2024 met à l’épreuve la capacité du régime de Diomaye à traduire ses promesses en actes. L’échec à résoudre cette question fondamentale pourrait ternir l’image du nouveau gouvernement, semant le doute quant à sa volonté de construire un État de droit véritable. Le décès de Mamadou Seck relance, aussi, le débat sur la prise en charge des victimes des événements de 2021 à 2024.

Ils ont été très nombreux à avoir payé un lourd tribut dans la «révolution» de Pastef. On parle de plus de milles détenus dans les prisons sous Macky Sall. Certains auraient été victimes d’actes de tortures. Certains y sont sortis en gardant les séquelles de leur passage. Sous le nouveau régime, ces personnes devaient une priorité. Malheureusement, ça traîne toujours. Et pour beaucoup de patriotes, la justice et l’assistance aux victimes sont les plus grands «échecs» sous ce nouveau régime.

Il devient urgent pour le président Bassirou Diomaye Faye de rectifier le tir. Parmis les 54% qui ont voté pour lui, la majorité n’attend que justice. Mais le chef de l’Etat devra trouver le juste milieu pour éviter que cette «traque» ne divise davantage les sénégalais.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn