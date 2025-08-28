Politique

L’APR dément toute rencontre entre Macky et Diomaye en France 

Par Niakaar
Macky Sall (à droite) et son successeur
Macky Sall, qui est actuellement en France, a-t-il vraiment demandé ou cherché à rencontrer le Président Bassirou Diomaye Faye à Paris ? L’Alliance pour la République vient de réagir sur la rumeur qui prend de l’épaisseur sur les réseaux sociaux.

«Réagissant aux manipulations grotesques diffusées par une certaine presse, le Secrétariat exécutif national (Sen) dément formellement et informe que le Président Macky Sall est à Paris dans le cadre de son agenda international, pour des rencontres fixées depuis le début de l’année», précise l’Alliance pour la République reprise par Seneweb.

La formation politique de Macky Sall dénonce ce qu’elle qualifie d’allégations mensongères. Elle précise qu’aucune rencontre avec le Président Bassirou Diomaye Faye n’est inscrite à l’agenda du Président Macky Sall.

