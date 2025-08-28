Alioune Badara Cisse (ABC)…Par Talla Sylla

Aujourd’hui, 28 août 2025, le silence s’installe à nouveau pour commémorer le quatrième anniversaire du départ de Maître Alioune Badara Cissé. Quatre années se sont écoulées, mais l’émotion reste intacte. Ce n’est pas un adieu, mais plutôt une absence qui a laissé un vide immense dans nos cœurs.

En ce jour, nous nous souvenons non seulement de l’homme public, du brillant avocat et du grand serviteur de la nation, mais aussi de l’homme de cœur qu’il était. Un homme dont la compassion et le dévouement pour les plus vulnérables étaient sans limite.

Un homme dont la lumière continue de briller à travers toutes les personnes qu’il a inspirées et les actions qu’il a menées.

Maître Cissé, votre héritage de droiture, de justice et d’humanité est une source d’inspiration pour nous tous. Il continuera de guider nos pas et de nous rappeler l’importance de vivre avec intégrité et de toujours se battre pour ce qui est juste. En ce jour de recueillement, nous vous rendons un hommage vibrant, empli de gratitude et de respect. Que votre âme repose en paix.

Talla Sylla