Libération de Guy Marius Sagna : « Noo Lank » devant le camp pénal de liberté 6…vendredi prochain

Depuis le 29 novembre 2019, Guy Marius Sagna est arbitrairement détenu à la chambre 08 du quartier de haute sécurité de la prison du Camp pénal, pour avoir manifesté, avec huit (08) autres sénégalais arrêtés avec lui et libérés depuis, contre la décision portant hausse des prix de l’électricité.

Les sénégalaises et les sénégalais qui dénonçaient cette iniquité ont vu s’ajouter à leur indignation l’injustice et l’arbitraire du maintien en prison de Guy Marius Sagna. D’autres qu’on a pas entendu sur la dénonciation de la hausse du prix de l’électricité, ont en revanche manifesté sous différents modes la détention de Guy Marius Sagna. Nous avons marché sur différents itinéraires, nous avons communiqué sur différents supports, nous avons rencontré le médiateur de la République pour demander la libération de Guy Marius Sagna. Nous avons jusqu’ici inscrit toutes nos actions dans la légalité constitutionnelle et pacifiquement.

A toutes ces vagues de protestation, tant au niveau national qu’international, le Président Macky Sall a opposé un mépris total.

Les organisations de défense des droits de l’homme ont lancé des appels à Macky Sall, des partis dans l’opposition ont lancé le même, des citoyens d’ici et de la diaspora ont repris le même appel, à l’unisson pour demander au Président de la république Macky Sall de dire au ministre de la justice Malick Sall, de dire au doyen des juges Samba Sall de mettre fin à l’arbitraire de la détention de Guy Marius Sagna.

Le Président Macky Sall n’écoute pas.

Les rapports de la cours des comptes ont cité plusieurs membres de son régime dans la prédation éhontée des ressources publiques, pendant que les sénégalais des villes et des campagnes souffrent un système éducatif et un système sanitaire au bord du gouffre, une campagne agricole catastrophique, des conditions sociales endurcies de jour en jour par une hausse continue des prix de l’électricité, du ciment, de l’eau, de l’huile, fermons le ban ! Les sénégalais crient leur calvaire et exigent que la justice fasse librement son travail et que les responsables de crimes économiques soient sanctionnés et les deniers retournés au peuple.

Le Président Macky Sall n’écoute pas.

Le vendredi 28 février 2020, le collectif Noo Lànk appelle toutes les sénégalaises et tous les sénégalais à sortir massivement pour exiger une fois encore, la libération de Guy Marius Sagna et l’annulation de la hausse du prix de l’électricité. Cette marche partira de l’Échangeur de la Foire à 15h, au rond-point de Liberté 6.

Nous espérons que la raison va éclairer le Président Macky Sall, afin qu’il arrête d’écouter ceux qui l’encouragent dans ce qui ressemble à de la surdité, pour écouter la demande légitime des sénégalaises et des sénégalais réunis dans le Collectif Noo Lànk. Nous espérons qu’il va libérer Guy Marius Sagna, parce nous ne pouvons pas et n’allons pas laisser Guy Marius Sagna dans cette prison. Nous n’allons pas le laisser garder arbitrairement Guy Marius Sagna en prison.

Fait à Dakar,

Le 21 février 2020.