Ligue des champions : Krépin délivre Fc Bruges et se fait expulsé…

L’international Sénégalais Krépin Diatta a évité une défaite à son équipe Fc Bruges, hier, pour le compte de la cinquième journée de la poule A de la Ligue des champions face à Galatasaray.

Mené pendant longtemps par 1-0, Krépin a marqué le but égalisateur dans les arrêts de jeu (90’2). Le joueur des Lions, qui a hérité du ballon sur le couloir droit, a piqué vers la surface avant d’enchainer un tir enroulé qui a fini dans les filets adverses. Sous le coup de l’émotion, Krépin, qui avait déjà un carton jaune, enlève son maillot pour fêter son beau but. Il sera sanctionné d’un deuxième carton synonyme d’exclusion. Mais son but permet à son club de décrocher le nul et de se classer à la troisième place