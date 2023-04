L’IRAS démonte Kadialy Gassama du PS

Les comploteurs, ces faux nazirs contre l’autorité de la secrétaire générale intérimaire du parti socialiste, les uns après les autres , se découvrent avec une lâcheté et une indignité extrême.

Ainsi Kadialy Gassama , après Alioune Ndoye, dans les colonnes de Xibaaru du dimanche 9 avril 2023 , s’est mis honteusement à nu pour s’être prononcé sur l’éventuelle troisième candidature du président de la republique contre la directive de la camarade Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire Générale intérimaire du parti socialiste.

En zélote cagoulé mal armé à tous points de vue et très largement décrié au dernier séminaire du parti socialiste pour avoir falsifié le contenu du rapport préconisé par les seminaristes du second atelier, prouve qu’il est de ce minuscule groupe qui cherche la peau de notre secrétaire générale intérimaire physiquement diminuée.

Habitué des couloirs des bureaux et des salons du ministre Alioune Ndoye et du PCA Gorgui Ciss, Kadialy Gassama , défenestré sans ménagement de la direction du marché aux poissons, est dans toutes les sauces fades , nauséabondes , impropres et dangereuses à la consommation dont il a l’art de proposer pour précipiter la chute de la secrétaire générale du parti socialiste.

Sur le plan politique, à travers cet article , Kadialy a fait preuve d’une cécité très avancée nonobstant sa totale ignorance de la règle de droit ou de la matière juridique.

Puisse que la répétition est pédagogique, Kadialy Gassama aurait gagné en dignité, en grandeur et en honneur s’il avait pris langue avec le sérail juridique.

Il aurait appris qu’en 2016 le Conseil Constitutionnel saisi par le président de la republique, s’était prononcé sur la réduction de la durée du mandat présidentiel acquis en 2012 de sept à cinq ans et non sur le nombre de mandats présidentiels déjà limités à deux par la constitution de 2001 .

Par ailleurs Kadialy Gassama n’a eu l’onction d’aucun responsable de la direction du parti socialiste pour pondre ces galimatias et autres balivernes dans un texte très mal conçu et argumenté au seul but politicien qui n’engage que sa petite personne aux antipodes des grands intellectuels à la plume d’or comme Boubacar Sine , Abdoulaye Elimane Kane , Assane Seck , Bara Diouf ou Makhaly Gassama.

Le parti socialiste a des instances régulières et habilitées pour decider de ses orientations.

Ce n’est donc pas la plume cassée de Kadialy Gassama qui empêchera le parti socialiste de se prononcer souverainement sur une question aussi cruciale que l’election présidentielle de 2023 à laquelle il désignera son candidat issu de ses rangs .

A défaut le parti socialiste devra soutenir tout autre candidat de la gauche plurielle adossé aux conclusions des Assises Nationales.

Bureau Exécutif de l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes (IRAS)