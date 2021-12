Listes de Yewwi : Déthié Fall s’en prend (encore) à Antoine Diome

Si la liste de Yewwi askan wi à Matam a été validée, celles de Kédougou et Pikine, entre autres, ont été rejetées. Le mandataire de cette coalition de l’opposition ont un sentiment partagé. « Concernant Matam, nous nous réjouissons de la confirmation de la décision de la Cour d’appel de Saint-Louis. Les magistrats ont pris leur courage à deux mains pour que Yaw ne soit pas absente dans tout le département de Matam », a dit Déthié Fall sur I-radio.

Par contre, il affiche leur « surprise » et « indignation » quant à l’invalidation de leurs listes à la mairie de Kédougou et à la ville de Pikine. « Nous sommes en train de recenser les verdicts. Nous signalons que les audiences vont se poursuivre demain (aujourd’hui). Et à l’issue, nous allons nous prononcer », a-t-il dit.

Cependant, Déthié Fall, repris par Emedia, demande à la Cour suprême de se ressaisir et de ne pas suivre le ministre de l’Intérieur. « Antoine Diome, qui est supposé neutre et équidistant des coalitions politiques, adopte aujourd’hui une démarche cavalière contre les coalitions de l’opposition, et principalement contre la Coalition Yaw ».