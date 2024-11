Livre sur la Casamance : La colère noire de Ousmane Sonko

Intitulé « L’idée de la Casamance autonome – Possibles et dettes morales de la situation coloniale au Sénégal », l’ouvrage de Séverine Awenengo Dalberto a fait polémique ces derniers jours au Sénégal. En meeting dans le Sud, Ousmane Sonko a eu l’occasion d’aborder publiquement le sujet sur la pertinence du livre.

Selon la tête de liste de Pastef, « si la France veut écrire, elle n’a qu’à écrire sur la Corse qui revendique son indépendance vis-à-vis de la France. Il lui suffit d’écrire sur la Nouvelle-Calédonie qui revendique son indépendance, mais elle n’a pas à écrire sur le Sénégal ».

Ousmane Sonko se veut clair : « Je ne sais pas ce qu’il y a derrière cette affaire. Car la France avait témoigné dans les années 90 auprès de Jacques Charpy pour éclaircir la question du partenariat total et intégral de la Casamance avec le Sénégal. Maintenant qu’il y a un régime, comme je l’ai toujours dit, nous ne sommes pas anti-français, mais simplement pro-Sénégal, un régime qui dit vouloir notre souveraineté. Et donc, nous n’accepterons plus d’être dévalorisés par qui que ce soit. Elle nous donne un livre, et comme elle ne peut pas revenir sur son témoignage, elle ne peut plus revendiquer son indépendance, c’est la notion d’autonomie dont on nous parle! Nous ne voulons pas d’autonomie! » argue Ousmane Sonko en mettant en garde la France.

Ceci, selon le leader de Pastef, n’est pas la question. Mais au Sénégal, il s’agit d’unité. « Nous sommes un État unitaire. Du nord au sud, d’est en ouest, les mêmes réalités s’appliqueront à chaque portion du territoire national. Et ce livre ne sera pas autorisé au Sénégal, il ne sera pas commercialisé au Sénégal, car nous n’accepterons pas un projet de déstabilisation venir nous parler de ce qui nous préoccupe, nous Sénégalais. Si la France veut nous donner des archives, elle ne peut nous donner que les archives de ses exécutions sommaires au Sénégal pendant la colonisation, les tortures qu’elle a menées, les travaux forcés, c’est ce qu’on attend de la France. Qu’elle nous donne les archives de Thiaroye 44, mais pas des archives sur une soi-disant autonomie de la Casamance », peste Ousmane Sonko.