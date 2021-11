Locales 2022 : 79 listes enregistrées à Mbacké

Les candidats ayant déjà déposé leur liste au niveau de l’autorité administrative à Mbacké peuvent commencer à travailler pour la conquête des mairies et du conseil départemental. En effet, la préfecture a bouclé les vérifications nécessaires pour l’acceptation des listes de candidats pour les élections locales de janvier 2022.

Au total 79 listes de candidatures ont obtenu leurs récépissés de dépôt en attendant le quitus final dans 72h. Les listes seront affichées par arrêté préfectoral le 12 novembre. L’équipe dirigée par le préfet Amidoune Diop est à pied d’œuvre dans l’enceinte de la préfecture.

Les listes de candidatures sont réparties comme suit : Commune Mbacké 14 listes, conseil départemental de Mbacké 06 listes. Arrondissement Taif 2 communes 7 listes, Arrondissement Kael 8 communes 32 listes, Ndam 5 communes 20 listes dont une liste unique Benno Bokk Yakar à Touba mosquée.

Dans la commune de Mbacké, les coalitions suivantes ont déposé à la préfecture mercredi à minuit. Il s’agit de Benno Bokk Yakar, Wallu Sénégal, Gokh yu bess, Disso ci kharnou bi, Andou nawlé suxali sa Gokh, Defar sa Gokh, Yewi askan wi, et la grande coalition Gueum sa bopp. Parallèlement à ces coalitions, six partis politiques ont aussi déposé leurs listes pour la commune de Mbacké.

Il s’agit de UCS, Nouvelle Alliance des forces républicaines, Parti des libéraux et démocrates And Suxali, Union Citoyenne Buntubi, Convergence démocratique Bokk Guis Guis, convergence patriotique pour la justice et l’équité.

Notons qu’une forclusion pour retard et deux rejets ont été enregistrés pour documents incomplets.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn