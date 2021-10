Locales 2022 : BBY/Sam Notaire appelle à l’unité…pour la victoire

Nous, partis alliés, membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de la grande coalition de la majorité présidentielle, réunis en concertation sur la préparation des élections municipales et départementales de dimanche 23 Janvier 2022, notamment sur la question précise des investitures,

– analysant la situation politique à Guédiawaye et en particulier à Sam Notaire, après avoir affirmé, avec force, notre ancrage dans la coalition Benno Bokk Yaakaar et dans la grande coalition de la majorité présidentielle,

– déplorons la méthode et la manière dont le processus de préparation des élections et d’organisation des investitures a été entamé et est conduit jusqu’ici à Sam Notaire; processus marqué par une absence totale de toute implication des alliés qui n’y ont été conviés que tardivement.

Les partis alliés ont souligné, avec insistance l’importance de ces élections, dont les enjeux nationaux et locaux, devant être compris de tous, sont énormes, aussi bien pour le Chef de l’État, Son Excellence, le Président Macky Sall, chef de la Grande Majorité Présidentielle que pour notre coalition qui doit impérativement gagner Guédiawaye.

Dans cette optique, la conquête de Sam Notaire, bastion présumé de l’opposition et où devra se dérouler la mère des batailles, est capitale.

C’est pourquoi, les partis alliés, membres de Benno Bokk Yaakaar et de la Grande Majorité Présidentielle, invitent les responsables nationaux et départementaux de notre coalition à s’attacher davantage à la logique de coalition par une distribution équitable et non accapareuse des rôles et de responsabilités, comme ce fut le cas lors des élections 2014 et demandent, par conséquent, que la tête de liste de notre coalition à Sam Notaire soit attribuée à un allié présentant un profil adéquat, pour conduire, sans complexe, notre liste.

Enfin, les partis alliés, demandent davantage de considération, de solidarité et d’unité pour aboutir à une victoire éclatante au soir du 23 Janvier 2022 .

Guédiawaye le 27 Octobre 2021.

Ont Signé:

AFP- Babacar Diouf

BLOC 3D- Mamadou FEDES- Djiby Diop

LD- El Hadji Mansour Ndiaye

LDR YEESAL- Oumy Touré

ÑAX JARIÑU- Diarga Cissé Gueye

PS- Youssou Fall

REEW MI- Cheikh Tidiane Thiam

RND- Bouna Alboury Ndiaye

UCS- Mamadou Dionne