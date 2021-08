Locales 2022 : Benno en danger à Mbacké

La coalition présidentielle nage dans des eaux troubles dans la commune de Mbacké. Et pour cause, les partisans du président Macky Sall et de ses alliés commencent à bander les muscles sur le choix du Maire sortant Abdou Mbacké Ndao pour diriger la liste de la mouvance présidentielle.

Selon des membres de l’Alliance Pour la République, le Maire n’a jamais assumé son appartenance au parti encore moins d’organiser un meeting de ralliement ou de soutien. Autant de raisons qui poussent à ces derniers de contester le probable choix de l’actuel premier magistrat de Mbacké pour diriger la liste de Benno Bokk Yaakar.

Le courroux de ces politiciens est que la désignation du premier adjoint au Maire en l’occurrence Mor Sow comme l’un des mandataires de Benno est un signe annonciateur de ce qui se trame au sommet. Encore que sur le terrain politique, seul le DG Gallo Ba brille par sa présence sur le terrain politique depuis plusieurs années.

Mieux, l’actuel Maire qui se targue d’avoir un bilan satisfaisant ne fait pas l’unanimité au sein des populations mais il jouait d’une certaine notoriété auprès des hommes religieux du fait de son appartenance à la famille de Serigne Touba de par sa mère.

En tout état de cause, les rumeurs d’un possible vote sanction plane sur le dos du président Macky Sall et de sa coalition qui n’ont pas encore goûté aux délices de la victoire politique à Mbacké.

L’arbitrage du président Macky Sall est vivement souhaité avant que les choses ne dégénèrent à quelques mois seulement des élections locales.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn