Locales 2022 : Cheikh Bakhoum décline ses ambitions pour Grand Yoff

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Grand Yoff a été investi. Cheikh Bakhoum a pris la parole par la même occasion en promettant aux Grand-Yoffois que le temps de l’inaction est terminé. « Je veux dire, ici et maintenant, à toutes les Sokhna, Rokhaya de Grand Yoff, à tous les Moussa, les Henri, les Suzanne, à tout le peuple de Grand Yoff que le temps de l’inaction est révolu. Inchallah au soir du 23 janvier 2022, vous aurez à la tête de cette même commune une équipe qui mettra autant de cœur à l’ouvrage que vous en mettez, aujourd’hui, pour faire face et tenter d’avancer », a-t-il déclaré.

Devant le candidat de la ville de Dakar, Diouf Sarr et les autres responsables de la mouvance présidentielle, Cheikh Bakhoum, dont les propos son repris par Emedia, a indiqué : « Grand Yoff rekk laa am, Grand Yoff rekk laa xam. C’est ici que j’ai grandi et c’est ici que mes enfants sont nés. Nous disposons d’une diversité ethnique et religieuse qui est pour nous une richesse extraordinaire. Mais, au-delà de ces grands agrégats, Grand Yoff c’est la somme de parcours individuels, d’hommes et de femmes qui se refusent au déterminisme social ».

Parlant de son programme, le directeur de l’Agence de l’Informatique de l’Etat a promis de créer des emplois pour les jeunes et femmes, d’œuvrer pour une éducation de qualité et d’améliorer le cadre de vie, entre autres.