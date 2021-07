Locales 2022…le duo gagnant Mimi Touré-Modou Ndiaye Rahma pour Kaolack ?

Depuis 2013 les déclarations de candidatures à la tête du Conseil Départemental et de la Mairie de Kaolack sont nombreuses et variées. Il ne se passe pas un jour où un responsable politique ou un citoyen ne se signale pour déclarer son intention de diriger l’une des deux chambres locales.

Toutefois, il est nécessaire de faire un focus sur une alliance politique qui peut bien profiter à la Ville de Mbosse à savoir le duo Mimi Touré-Modou Ndiaye Rahma .

Si la première nommée peut faire valoir son expérience au sein des institutions, l’autre peut se targuer de son bilan social qui a fini de persuader plusieurs kaolackois.

En effet, Modou Ndiaye Rahma qui a intégré le parti APR au lendemain de la brillante victoire du président Macky Sall et plus précisément en 2013, s’est tout le temps investi dans le social, une stratégie payante qui lui a valu sa popularité et sa notoriété dans le département de Kaolack. Quand à l’ancienne présidente du Conseil Économique Social et Environnementale, sa base politique et sa côte de popularité ont fini de s’imposer.

Le dernier mot revient au président Macky Sall qui va coacher de ses propres mains les prochaines élections locales qui semblent être un avant goût de la situation politique du Sénégal.

La situation de Kaolack et sa position géographique qui fait d’elle une ville carrefour sont autant de raison valable pour faire courir les nombreux responsables de la localité aussi bien politique et de la société civile.

Mais pour un Kaolack prospère et émergent, il serait bien de mettre des hommes et des femmes capables d’assurer une politique sociale et de développement adéquat.

L’arbitrage du Président est attendu.