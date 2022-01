Locales 2022 : Les nouveaux maires surveillés par…

Le Coordonnateur national du Forum Civil prévient les nouveaux maires et présidents de départements sur la délicatesse de leur mission. Il est attendu des nouveaux maires et présidents, surtout ceux de l’opposition, selon Birahime Seck, plus de lucidité et moins d’euphorie qui peut mener à l’arrogance. Au regard de l’espoir suscité par les élections, estime-t-il, les candidats victorieux, surtout ceux de l’opposition, seront certainement les élus les plus surveillés de l’histoire du Sénégal, par les corps de contrôle et par les citoyens, renseigne L’As.maite