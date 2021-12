Locales 2022 : Macky lance un appel au calme

Dans son discours à la nation de ce 31 décembre, le Président Macky Sall a lancé un message aux différents acteurs en direction des élections locales.

« Nos convictions et nos choix peuvent être différents. Mais pour l’histoire et le destin qui nous unissent, nous sommes tenus de préserver la paix, la sécurité, l’unité et la stabilité de notre pays. Ce sont là les fondements de la nation sénégalaise ; le socle sur lequel repose notre vivre ensemble dans la fraternité et la cohésion sociale.

Alors, allons aux élections dans le calme et la sérénité, et continuons ensuite ce vivre ensemble qui fait la force et la cohésion de la nation sénégalaise. Souvenons-nous, surtout, que les générations antérieures nous ont laissé en héritage une nation qui nous rassemble sous son aile protectrice.

Si nous voulons être dignes de nos anciens, notre responsabilité, ce qui fera notre mérite et notre honneur, c’est d’entretenir ce patrimoine commun, et de l’offrir en viatique à nos enfants, afin que, de génération en génération, cette nation reste toujours debout, plus unie et plus forte.

Pour ma part, je continuerai d’y consacrer toutes mes forces, pour que vive le Sénégal, dans la paix, la stabilité et la prospérité », a déclaré le chef de l’Etat.