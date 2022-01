Locales 2022 : Yewwi révèle les manœuvres du pouvoir pour confisquer leur victoire

De sources sûres, il nous a été révélé que depuis le sommet de l’Etat, des manœuvres sont en train d’être orchestrées pour arracher à la coalition Yewwi Askan Wi sa victoire éclatante à Rufisque sur BBY tant aux élections municipales, ville que départementale.

En effet, après la chute de la coalition BBY à Dakar, le pouvoir cherche à sauver sa face à Rufisque où Dr Oumar CISSE candidat à la ville a déjà fini de régner en maître dans l’essentiel des centres de vote tant à l’EST qu’au Nord. Cette tentative « democraticide » visant à arracher la victoire de YAW ne passera pas car, la coalition YAW est prête à faire respecter la volonté populaire.

Cette même situation est aussi constatée dans la commune Wakhinane Nimzat dans le département de Guédiawaye où la coalition Yewwi Askan Wi, avec son candidat Tahir KONATE, a largement remporté la victoire, mais le pouvoir par ses voies irrégulières essaie de renverser la tendance au profit de Racine TALLA battu dans son propre bureau de vote. Dans le département de Mbacké, Serigne Fallou MBACKE de YAW a remporté haut la main la victoire mais des manœuvres basses sont en train d’être effectuées pour confisquer sa victoire.

Idem pour Thiès où, constatant avec affront la débâcle que leur a administré la Coalition YAW dans les communes de Thiès Est, de Thiès Ouest, de Thiès Nord et dans la ville, BBY tente également par des manœuvres malhonnêtes et inélégantes, en complicité avec certaines autorités, de confisquer la volonté démocratiquement exprimée par les Thiessois pour porter Dr Babacar DIOP à la tête de la ville de Thiès et nos autres candidats dans leurs communes respectives.

Nous invitons nos militants et sympathisants à rester mobilisés, à redoubler de vigilance et à être prêts à faire face. Nous prenons à témoin l’opinion nationale et internationale sur ces présents cas de tentatives de hold up susmentionnés.

Fait à Dakar, le 24 Janvier 2022

La Conférence des leaders