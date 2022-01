Locales à Ngayokhème : Mbagnick Ndiaye bousculé par ses adversaires

L’étau se resserre autour de l’ancien ministre Mbagnick Ndiaye et maire sortant de la commune de Ngayokhème. Candidat de la coalition Benno Yaakaar, ses adversaires sont de plus en plus déterminés à l’envoyer à la retraite. C’est le cas de Demba Diouf, tête de liste du mouvement des patriotes pour le développement (MPD)/«And liggeey».

Secrétaire d’administration, le sieur Diouf qui fut l’un des plus proches collaborateurs de Mbagnick Ndiaye veut succéder à son désormais ex-mentor. «Le ministre Mbagnick Ndiaye est un Papa pour moi. C’est mon ami. Il a beaucoup fait pour moi. Mais aujourd’hui, son âge ne lui permet plus de gérer une collectivité. L’heure de la jeunesse a sonné et il doit le comprendre», a déclaré le candidat Demba Diouf lors d’un meeting organisé à la place publique de Ngayokhème.

La tête de liste du MPD est largement revenue sur son programme pour la commune de son Ngayokhème natal. Il s’agit entre autres de l’élargissement de la carte sanitaire de la commune, d’éliminer les abris provisoires, renforcer l’électrification rurale et l’addiction d’eau, alléger les travaux domestiques des femmes…

Le Chef de division des affaires administratives et financières à la direction générale des Sénégalais de l’extérieur compte également prendre à bras-le-corps les questions liées au chômage des jeunes et du foncier, rapporte l’As