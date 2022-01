Locales à Zig : Sonko vote et profère des menaces (photos)

Le candidat aux locales 2022 à la commune de Ziguinchor pour la coalition Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko a voté vers les coups de 10 heures 30 minutes. Après avoir effectué son devoir civique, M. Sonko a proféré des menaces contre toute tentative de perturbation du vote qui, selon lui, « se déroule actuellement dans le calme ».

« Nous avons des informations et même des preuves sur le transfert d’électeurs mas c’est peine perdue. Nous avons constaté des transferts d’électeurs, malheureusement des mamans la plus part du temps, transportées de l’intérieur et même de la Guinée Bissau pour venir voter», a accusé M. Sonko.



Et de poursuivre ses accusations, «nous avons aussi constaté des distributions irrégulières de cartes d’électeurs et nous avons des preuves sur ces faits. Certains de nos militants se sont présentés comme étant des militants de l’APR (Parti au pouvoir) et ont pu recevoir leur carte d’électeur alors qu’ils se présentaient tous les jours dans les préfectures sans pouvoir trouver leur carte».

Face à ces « irrégularités », Ousmane Sonko a annoncé que sa coalition a mis en place un dispositif anti-fraude.

«Sur la distribution des cartes d’électeurs, la responsabilité du Gouverneur et du Préfet est entièrement engagée (…). Si ces cartes ont été directement remises par le ministère de l’Intérieur. C’est tout aussi grave », a dénoncé le leader de parti Pastef.

Quant au transfert d’électeur, a-t-il déclaré, «nous avons mis un dispositif. C’est une question locale, les votes se passent dans les quartiers et les gens se connaissent dans les quartiers. L’instruction que nous avons donnée, c’est tous ceux qui n’habitent pas dans le quartier ou que les habitants ne connaissent pas dans la localité ne devront nullement accéder au bureau de vote et...lire la suite ici