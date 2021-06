Locales : Abdoul Mbaye met de l’ordre dans les rangs de l’ACT

L’ACT de l’ancien premier ministre, Papa Abdoul Mbaye (PAM) travaille pour une coalition aux Locales et non pour des candidatures individuelles.

Les candidatures déclarées çà et là par des responsables de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail n’engagent pas le parti. La précision est du chargé des élections du parti d’Abdoul Mbaye.

Dans un communiqué, Alioune Sy indique que le parti ACT fait savoir qu’il n’a désigné, à ce jour, aucun candidat aux élections municipales. Ainsi les désignations ne seront faites que dans le cadre d’une coalition en cours de construction