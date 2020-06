L’Omart vous souhaite une bonne Fête de la musique…en musique (écoutez).

A l’occasion de la fête de la musique ce 21 Juin 2020 qui marque le premier jour d’été de l’hémisphère nord, je vous souhaite la totale à travers mon titre préféré » NGALU » de l’un des plus grands de la musique universelle mais aussi de la plus belle voix du cinéma Afro-américain que j’ai puisé dans mon vaste répertoire en ma qualité de mélanome, halpuular .

Ma sensation du Poète et mon flair d’ écrivain, et mon métier du diplômé en ingénierie culturelle à l’université Icoges Paris. Je vous offre ces sonorités de Baba Baydi Maal qui déconfinent l’âme et l’installent au firmament de l’enivrement.

Le président

Abdoulaye Mamadou Guissé observatoire de la musique et des Arts du Sénégal ( OMART )

Molo Baaba Maal Madia Madia Dia Tivaouane Dieye Bou Serigne Saliou Racine Mamadou Guisse Clark JR Guisse Dioulde Guisse Oxy Smb Guisse Dieynaba Guisse Amadou Sy Amadou Sarre Amadou Senghor