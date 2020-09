l’opposition dort…Sonko se réveille et impose son style

Les populations dans la souffrance : Une partie de l’opposition dort, Ousmane Sonko se remue

Les populations sénégalaises se trouvent dans le désarroi avec les dégâts causés par les inondations. Elles sont désarmées et ne savent plus quoi faire face aux intempéries. Elles se sentent lâchées de partout. L’opposition est devenue inexistante pour leur apporter son soutien. Le Parti démocratique sénégalais (PDS) se signale par son inertie depuis que son appareil est confisqué par les partisans de Karim Wade, et que l’ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade, son secrétaire général national est dans son confinement avec la covid-19.

Le parti Rewmi est devenu inexistant. Son leader Idrissa Seck se trouve toujours plongé dans son silence. Même attitude observée du côté de And Taxaawu Sénégal dirigé par Khalifa Sall. Ce dernier, depuis sa sortie de prison, a abandonné le champ politique. Afin de se signaler, le PDS ainsi que l’ACT à travers son bureau politique se contentent d’un communiqué de presse très lapide.

Un seul leader de l’opposition est en train de se signaler. C’est le leader de Pastef Ousmane Sonko qui ose partout apporter son soutien aux populations. Ousmane Sonko est dans les eaux, il se montre au front et c’est lui seul, le seul opposant à être à l’attaque. Ousmane Sonko s’érige comme étant le véritable patron de l’opposition au Sénégal à l’heure actuelle.

Ousmane Sonko se retrouve à l’heure actuelle sur les traces de Me Abdoulaye Wade qui fut farouche opposant du régime socialiste sous le Président Abdou Diouf. Il est le seul à investir le champ politique national, pendant que les autres membres de l’opposition deviennent inexistants. Ousmane Sonko en est à même d’imposer son style, et à se montrer comme l’alternative au régime du Président Macky Sall.

Ousmane Sonko a vraiment le champ libre pour s’ériger enfin en véritable leader de l’opposition.

La rédaction de Xibaaru