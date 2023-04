L’opposition invitée à dialoguer avec Macky Sall…pour préserver la paix au Sénégal

REPONDRE A L’APPEL DE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : UN SIGNAL FORT POUR PRESERVER LA PAIX SOCIALE AU SENEGAL

A l’occasion de la célébration de l’AID El Fitr, Monsieur le Président de la République dans son adresse à la Nation juste après avoir prié à la Grande Mosquée de Dakar a lancé un appel solennel aux forces vives du Sénégal pour un dialogue inclusif et sincère. Pour s’en convaincre Macky Sall a invoqué son premier discours à la Nation en 2012 juste après sa prise de fonction.

En effet, comme dit l’adage wolof:« Koula wo boula diokhoul wakhla ».

Ce qui signifie en langage simple Quand une personne vous invite naturellement c’est pour vous dire ou vous donner ».

Ainsi, parmi les premières réactions celle de Madame Aminata Touré qui d’emblée décline l’offre. Une position qui relève de sa propre responsabilité et qui peut se comprendre à travers ses nombreuses frustrations. Ce que nous pouvons lui concéder sans trop vouloir percer le mystère.

Contrairement à Madame Aminata Touré pour qui j’ai beaucoup de respect pour des raisons qu’elle connaît bien, je présume que c’est une réaction à chaud mais que cette question sera débattue au sein de leur nouveau cadre unitaire récemment créé par l’opposition en vue de trouver une réponse consensuelle.

Nous sommes d’avis qu’il faudrait quelque soit la situation et les contingences du moment créer les conditions idéales pour se mettre autour d’une table et discuter pour l’intérêt de notre cher Sénégal.

Les questions cruciales et les enjeux électoraux ne manquent pas pour bien fixer les règles du jeu démocratique. Il s’agira de donner un avis sur le processus électoral déjà en cours. C’est l’occasion de donner un avis concerté sur la date d’un mois retenu pour la révision des listes électorales. Il s’agira d’envisager un cadre de concertation permanente sur le processus électoral et sur l’épineuse problématique de l’éligibilité de certains potentiels candidats. C’est aussi l’occasion rêvée de trouver des mécanismes de sécurisation du processus électoral et du vote proprement dit.

Une opportunité sans commune mesure pour solliciter l’arbitrage et la supervision de personnalités politiques connues et reconnues au Sénégal. Tout ceci pour éviter que chaque camp reste sur sa position source de toutes les dérives aux conséquences désastreuses. Au demeurant pour avoir décrypté le message de Monsieur le Président de la République à l’occasion de la célébration de l’AID El Fitr et le temps court qui nous sépare de l’échéance électorale du 25 février 2024, il est de notoriété publique que les invectives, effets de manches, défiances et autres tergiversations sans issue ne feront que planer le doute sur la sincérité des différents dirigeants de la classe politique au Sénégal. Quand à Monsieur le Président de la République, nous lui demandons de manière solennelle de tout faire pour aider à élargir certaines personnes en conflit avec la loi pour déjà indiquer la voie.

A Monsieur le Président de la République initiateur de ce dialogue inclusif de s’en ouvrir à nos très respectés chefs religieux et personnalités politiques connues pour leur neutralité.

A Monsieur le Président de la République d’inviter personnellement à l’instar de son geste de haute portée symbolique lors du premier cas de Covid-19 au Sénégal au Palais toute personne susceptible d’apporter sa pierre à l’édifice Sénégal

Notre cher pays le Sénégal mérite tous les sacrifices.

C’est aussi ça le Sénégal de tous et pour tous.

Monsieur Mbaye DIOUF