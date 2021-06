Louga : Un sexagénaire accusé d’avoir violé et engrossé sa petite-fille

Poursuivi pour viol et pédophilie sur une mineure de moins de 13 ans, un vieil homme a été attrait à la barre du tribunal de Louga. Ce dernier est accusé par sa petite-fille de l’avoir engrossé et d’être le père de sa fille d’un an. L’écolière en classe de Cm1 affirme que son grand-père l’obligeait à entretenir des rapports sexuels lorsque sa grand-mère était absente, rapportent nos confrères de PressAfrik.

« Il me menaçait avec ses serpents. Il me disait qu’il a couché à plusieurs reprises avec des filles de mon âge sans jamais être inquiété, car il est doté de pouvoirs mystiques. J’avais peur qu’il me jette un mauvais sort, c’est pourquoi j’ai gardé le secret. Au moins, nous avons couché une dizaine de fois », confie la fillette.

Par ailleurs, elle a aussi fait une description précise de la chambre de son grand-père. Allant plus loin, B.T a fourni des indications claires sur le prévenu qui a un signe distinctif au niveau de son sexe. Les enquêteurs de la police en vérifiant ses dires ont confirmé l’information.

Invité à donner sa version des faits, le vieil homme a déclaré n’avoir jamais entretenu de relations intimes avec sa petite-fille. « C’est une cabale montée de toutes pièces par mon ex-femme (la grand-mère de la plaignante). C’est elle qui a donné toutes ces informations à sa petite-fille dans le but de me nuire, car je me suis séparé d’elle. D’ailleurs, avec l’âge je suis devenu impuissant », se défend-t-il.

Une affirmation que démonte son ex-femme qui précise que ce dernier « n’est pas impuissant, j’étais sa femme, je le connais bien. Je sais ce que je dis », dément ex-épouse. Au terme de sa grossesse, l’écolière a mis au monde une petite fille âgée aujourd’hui d’environ un an. Celle-ci était présente lors de l’audience afin de prouver la ressemblance ainsi que la paternité du vieil homme.

Le parquet a requis 2 ans de prison ferme contre le prévenu. L’affaire sera délibérée le 30 juin prochain.