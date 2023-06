L’Unis invite l’armée à ne pas suivre les «veilletés destabilisatrices de Macky Sall»

L’Unis invite l’armée nationale à ne pas suivre les veilletés destabilisatrices du president Macky Sall qui essaie de mettre le Senegal sous un régime de terreur et d’insecurité pour justifier son maintien au pouvoir.

Le rappel de contingents de gendarmes et de militaires sous les drapeaux n’augure rien de rassurant sinon une stratėgie de forcing en préparant l’armée a jouer le rôle de paravent contre la colère et les manifestations contre son forcing.

Le budget de 300 milliards aux forces armées, les acquisitions d’armes par des canaux irréguliers, en violation de la loi, l’occupation continue et intimidante de Dakar par des blindés et le discours trompeur sur les menaces salafistes, incursions de djihadistes, forces occultes et consorts sont autant de jeux de pouvoir et manoeuvres qui risquent de placer l’armée nationale du cotė de la dictature rampante, qui se met debout petit à petit.

L’instrumentalisation politique et personnelle de l’armée nationale par le président de la Republique doit être denoncée pour ne pas décredibiliser le dernier rempart républicain de la nation, apres la justice dėsormais indexée comme un pendant de ses désirs.

La terreur est devenue l’arme du président de la republique. Il est dėsormais celui qui profite le plus du regime de terreur. Le discours officiel de l’etat du senegal est un de plus en plus un discours de préparation d’un futur etat d’urgence sous le pretexte du terrorisme, de l’insurection, des forces occultes et de la protection de la Republique.

Ce discours est maintenant projeté sur la scène internationale pour justifier ses repressions, la confiscation des libertes publiques de citoyens dissidents à sa volonté d’imposer la soumission ou le silence à tous, incluant les médias.

Sachant qu’il ne peut se représenter, il est de plus en plus dangereux et prêt à franchir tous les rubicons pour créer les conditions de son maintien pour raison d’etat et de securité.

Ses hesitations à lacher le morceau ne sont que les fretillements de sa conscience qu’il va entrainer le Senegal dans une spirale qu’il ne pourra maitriser malgré les moyens colossaux qu’il essaie de mettre en place à travers les forces armées et le rappel des contingents et promotions de plusieurs années.

Nous sommes en temps de paix. Les centaines de milliards doivent aller à l’emploi des jeunes et non à l’achat d’armes.

Les sénégalais veulent la paix qui passe par le départ de Macky Sall du pouvoir. Que nulle peur ne le possede. Les senegalais celebreront son depart comme ils ont celebré celui de Wade. Comme Wade, rien ne lui arrivera. les sénégalais seront, apres son depart plus interessés à construire le pays avec son successeur que de s’occuper de ses actions passées.

Amadou Gueye

President de l’Unis.