Pétition contre le 3e mandat : Diaraf Sow répond aux 80 «journaleux»

À CES JOURNALEUX QUI ONT TRAHI LEUR PAYS : RIDICULUS GUIGNOLS DE L’INFOS !

Pauvres journaleux corrompus, égoïstes et hypocrites ! Décidément le ridicule ne tue pas au Sénégal si non vous seriez restés cachés dans vos trous puants, infects et nauséabonds le restant de vos misérables vies.

Ennemis de votre propre pays, de vos propres compatriotes, détritus et destructeurs incapables de la société, ennemis de votre propre métier que vous n’avez pas jugé utile de défendre lorsque sa plus haute représentation qu’est le CESTI a été incendié, brûlé, incinéré.

Guignols de l’infos, vous avez raté la dernière occasion de la boucler. Heureusement que vous êtes impopulaires, inutiles et prétentieux.

L’influence de vos sales plumes sataniques et fumistes ne dépasse pas vos salles de rédaction et votre risée de pétition d’individus égoïstes assoiffés d’argent passe presque inaperçue.

Vos tentatives traitresses, lâches et renégates de brûler votre propre pays et d’oeuvrer à sa propre déstabilisation, son implosion et sa dislocation a lamentablement échoué mais votre dernier acte posé montre que vous n’avez pas encore jeté l’éponge ; vous n’êtes pas encore découragés et vous n’avez pas encore dit votre dernier mot.

Un dernier mot, qui, malheureusement s’appelle « pétition contre le troisième mandat ». Une autre occasion de jeter de l’huile sur le feu. Faut-il en rire ou en pleurer ?

Pour des journaleux ratés de la société, incapables d’écrire un français correct, des guignols de l’infos, les pires espèces de leur corporation qui ont préféré vendre leurs âmes au diable en monnayant morale, éthique, patriotisme et déontologie contre de l’argent sale, nous serons heureux de vous accueillir les bras ouverts dans la mare aux crocodiles.

Bienvenus sales corrompus dans la politique où vous risquez d’être bouffés tout crus !

Macky SALL 2024 !!!

Me Diaraf SOW Président du parti ADAE/J

Coalition Benno Bokk Yaakaar