L’USJ de Seydina Oumar Touré réaffirme son soutien au Président

L’Union pour un Sénégal Juste (USJ – Senegal Gü Deggü) a rendu public un communiqué afin de préciser sa ligne de conduite face aux évolutions récentes de la scène politique nationale. Le mouvement rappelle son attachement aux principes d’éthique, de responsabilité et de patriotisme qui guident son action.

Membre fondateur de la coalition Diomaye Président, l’USJ souligne avoir pleinement partagé les aspirations de changement portées par cette dynamique. Lors des divergences internes, le mouvement avait choisi l’abstention et le silence, dans l’espoir de préserver l’unité et de favoriser une réconciliation. Mais l’absence d’apaisement a, selon lui, installé une bipolarisation là où devait prévaloir une cohésion politique.

Face à cette situation, l’Union pour un Sénégal Juste affirme avoir pris ses responsabilités. Elle entend poursuivre l’exécution de ses missions au service des populations, réaffirmer son ancrage républicain au sein de la coalition qui l’a portée au pouvoir et adhérer pleinement aux orientations politiques du Président de la République.

« Le respect des engagements pris devant le peuple sénégalais demeure notre boussole », a déclaré Seydina Oumar Touré, président du Bureau exécutif.