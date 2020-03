Lutte contre le Coronavirus…Non à la distraction Monsieur le ministre

La pandémie du coronavirus fait des ravages dans le monde. Au Sénégal nous en sommes à 24 cas testés positifs. Des chiffres qui ont poussé les autorités a accentué la lutte contre le virus qui se propage à une grande vitesse.

Dans cette stratégie de lutte contre le Covid-19, le ministre de la santé a décidé de porter plainte, aujourd’hui, contre les diffuseurs de fausses nouvelles, à travers les réseaux sociaux.

En tant que communiquant, Mr le ministre, mobilisons toutes nos ressources dans cette lutte contre ce virus qui s’est bien installé dans notre pays et évitons de ne pas se laisser distraire par des commentaires alarmistes des réseaux sociaux. De tout le temps, il y a eu des fatalistes et il y en aura toujours.

Et le meilleur moyen d’éteindre une rumeur c’est de faire une communication exacte et à temps réel. Mais il s’agit aussi de laisser à tous leur liberté de s’exprimer.

Concentrons-nous tous, Mr le ministre, et chassons cette pandémie hors du Sénégal.

Aliou NGOM, stagiaire