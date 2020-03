Lutte contre le Covid-19 : « Pas de mesures particulières pour les Daaras »

A l’état actuel de la lutte contre le coronavirus, malgré les mesures présidentielles pour tenter d’endiguer le propagation du Covid-19, il n’y a pas de disposition spécifiques concernant les écoles coraniques et les Daaras renseigne le journal L’Observateur dans sa parution de ce mardi.

« Les Daaras et les écoles coraniques ne sont pas sous la responsabilité du ministère de la santé et de l’action sociale. Mais seulement, il faut comprendre que les daaras et les écoles coraniques font partie de la population générale. Donc, les mesures conseillées à la population générale, sont également valables pour les daaras et les écoles coraniques, iln’y a aucune différence », informe Ousmane Guèye, Directeur du service national de l’éducation-information pour la santé, dans les colonnes du journal.