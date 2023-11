Macky abandonné et Amadou Ba combattu…voici le visage hideux de l’APR

L’APR montre son vrai visage à quelques mois de la présidentielle de 2024. Le leader du parti au pouvoir prend des coups avant de rendre le tablier à son successeur. Tous ses défenseurs ont subitement disparu depuis qu’il a annoncé qu’il ne briguerait pas un autre mandat. Attaqué de toutes parts même par un curé « sonkolisé », Macky Sall se retrouve seul face à une meute d’hyènes. Et il n’est pas seul dans cette galère. Son candidat à la présidentielle de 2024, Amadou Bâ fait face à une armée de combattants au sein du même parti. Voici l’APR dans toute sa méchanceté…

Qui l’eût cru. Le Président de la République Macky Sall a donné toutes sortes de privilèges à des personnes sorties de nulle part, mais qui aujourd’hui se permettent de le contrarier. Depuis que Macky Sall a annoncé qu’il ne sera pas candidat à l’élection présidentielle de 2024 car la Constitution lui interdit de briguer un troisième mandat, il est abandonné par ceux qui disaient être ses plus ardents défenseurs.

Macky Seul est seul et abandonné par ceux qui pourtant se réclamaient pour autant être ses plus ardents défenseurs. L’on comprend aisément la récente sortie du Chef de l’Etat qui déclare être déçu par l’attitude de certains de ses collaborateurs à qui il a accordé toutes sortes de privilèges, et qui lui tournent le dos aujourd’hui.

Voilà pourquoi le Président de la République Macky Sall se sent véritablement abandonné. Ceux qui étant censés être parmi ses collaborateurs les plus proches l’abandonnent depuis qu’il a déclaré qu’il ne sera pas candidat à l’élection présidentielle de février 2024 et qu’il a désigné Amadou Ba comme étant le candidat de Benno Bokk Yaakaar. Depuis les coups pleuvent sur le dos se multiplient. Devinez quoi ?

Pas dans le camp de l’opposition en tous cas ! C’est plutôt dans le camp présidentiel. Macky Sall a même avoué que par rapport à son expérience en tant que Président de la République, il s’est retrouvé parfois dans certaines situations, très seul. Mais aujourd’hui, la réalité est là. Macky Sall est abandonné par ceux en qui il avait mis toute sa confiance. Ou se trouvent certains qui étaient considérés avant comme étant les principaux répondeurs automatiques de Macky Sall au sein de l’Alliance pour le République (APR) ?

En réalité, ils ont disparu des radars. Mame Mbaye Niang, Abdou Mbow qui avaient l’habitude de cracher du venin sur le feu rien que pour défendre auparavant le Président Macky Sall dont ils se réclamaient les sentinelles, renseignent que Macky Sall est en présence de perfides dans son propre camp. Il y en a plusieurs dans le camp présidentiel qui aujourd’hui souhaitent la défaite de Amadou Ba à la prochaine élection présidentielle.

Rien qu’à voir les différentes sorties, on se rend compte que Amadou Ba est injustement attaqué. Dans le camp présidentiel, il fait l’objet de toutes sortes de perfidies. On aurait dit que Amadou Ba est l’objet d’un crime face à l’autorité de l’Etat. Certains responsables de l’APR, parce qu’ils sont opportunistes, pensent que le moment est venu d’abandonner la barque du navire du côté du camp présidentiel.

Mouhammed Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao ont véritablement montré leurs visages. Ils ont quitté Macky Sall qui pourtant grâce à lui, sont devenus ce qu’ils sont actuellement. Si aujourd’hui ils sont sortis de l’anonymat, c’est par la seule grâce de Macky Sall qui les a promus à des postes stratégiques de l’Etat. Ils ont pris leur liberté pour briguer le suffrage des Sénégalais. Ils sont différents de ces responsables qui sont dans l’ombre de Macky et qui mettent des bâtons dans les roues du candidat de l’APR.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn