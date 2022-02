Macky bloqué sur le choix du PM…La décision de dernière minute

Tout le Sénégal attend un premier ministre (PM) et un nouveau gouvernement. Mais depuis l’adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi n°38-2021 portant révision de la Constitution du 10 décembre 2021, le président de la république, Macky Sall, hésite à nommer ce PM tant attendu. Mais pour des observateurs, le président a été surpris par sa nouvelle côte de popularité grandissante auprès des jeunes qui avaient fait trembler la République au mois de mars. Au point que le président de la République revoie sa copie. Cette nouvelle donne a influé sur le choix et le profil du futur PM.

Entre le mois de Mars 2021 et le mois de février 2022 finissant, le président Macky Sall a connu plusieurs vies. Lors des émeutes de mars 2021, Macky Sall, ce président qui voulait réduire l’opposition à sa plus simple expression, s’est retrouvé diminué et affaibli. Son pouvoir était dans la rue. Et sa côte de popularité était en baisse…jusqu’au mois de décembre. L’inauguration du Train Express Régional (TER) le 27 décembre 2021 l’a sorti de la zone de turbulence pour le stabiliser. Et ce fut le point de départ d’une nouvelle vie.

Le 23 janvier 2022, le président Macky Sall rafle, lors des élections Locales, 38 départements sur 45. Ayant conservé les 80% de son électorat, le président de la République qui devait nommer un Pm après les Locales, revoit son calcul politique. Il attend de voir clair…la victoire des Lions le 06 février 2022 et l’inauguration du Stade Abdoulaye Wade le 22 février, font de lui, le bâtisseur de Diamniadio et le symbole d’un Sénégal stable qui gagne. L’image du Sénégal rayonne à travers le monde…Et le visage du président brille aux côtés des héros de Yaoundé dans un stade Abdoulaye Wade pris d’assaut par 40.000 spectateurs…

Macky est surpris par sa nouvelle côte de popularité qui scintille dans le firmament telle une étoile filante. Et c’est là que le doute s’installe. A-t-il besoin d’un Premier ministre (PM) qui va dévier son étoile filante de sa trajectoire ? Ce nouveau premier ministre ne va-t-il pas réveiller les vieux démons ? L’opposition pourrait bondir sur le choix du nouveau Pm pour relancer son combat contre le régime. Et le président Macky Sall verra son aura prendre un sacré coup par l’arrivée de ce PM. D’où la grande interrogation dans le camp présidentiel : le PM ne serait-il pas d’un apport préjudiciable pour l’ascension du président auprès des jeunes ?

Et ce que le camp présidentiel craint le plus, c’est la récupération politique par le leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), Ousmane Sonko, un homme fort en la matière. Sonko, isolé et éteint depuis la victoire des Lions et l’inauguration du Stade Abdoulaye Wade, risque de se réveiller de cette léthargie et prendre du poil de la bête. Et Macky Sall ne veut pas servir à Sonko, sur un plateau d’argent, le sabre qui va le décapiter. Mais il a l’obligation de nommer un PM selon la constitution.

Mais quel est donc ce Pm qui ne va ni servir à l’opposition de rampe de lancement, ni obstruer la longue marche de Macky Sall vers un troisième mandat ? Ce choix est très difficile mais pas impossible. Il y a un profil qui pourrait ne pas nuire à Macky s’il veut d’un troisième mandat et qui dans la foulée ne va pas aiguiser les appétits haineux de l’opposition radicale. Un premier ministre apolitique, technocrate, inconnu dans les scandales politico-judiciaires et surtout inconnu dans les organisations électorales depuis 2016, serait celui-là qui pourrait faire taire toutes les animosités surtout celles de l’opposition…

Et c’est ce profil de dernière minute que Macky n’arrive pas trouver. D’où cette longue hésitation. Et pourtant des noms avaient été avancés. Le nom d’Aminata Niane, première DG de l’APIX avait fuité dans plusieurs rédactions. Bien avant sa déculottée politique à Yeumbeul Sud, Amadou Hott était l’homme providentiel. Et avant lui, Amadou Ba ou Aly Ngouille Ndiaye avaient le vent en poupe. Mais aujourd’hui, lui-même Macky Sall, ne sait plus qui sera son futur PM…

La Rédaction de xibaaru