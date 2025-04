Macky dans le viseur de Pastef…son rayonnement international dérange

Au sein du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) beaucoup ne pardonnent pas à Macky Sall. Les partisans de Ousmane Sonko ne ratent aucune occasion pour descendre l’ancien président de la République. Même quand le patron de l’Alliance Pour la République (APR) réussit des exploits à l’international, certains pastéfiens ne sont pas contents. Une attitude qui en dit long sur ce qui attend le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye à la présidence.

Macky Sall a pris part au Crans Montana Forum sur la sécurité maritime. Dans son discours, il a mis en lumière les enjeux vitaux liés à la protection des routes maritimes, essentielles au commerce mondial. Il a souligné l’impact des menaces sécuritaires, telles que la piraterie et les trafics illicites, sur les coûts du transport maritime et l’environnement. En appelant à une coopération renforcée entre les pays, il a plaidé pour une meilleure sécurisation des infrastructures maritimes et une gestion concertée des ressources maritimes.

L’Apériste en chef a également rappelé l’importance de la Charte africaine sur la sûreté maritime et a appelé à une prise en compte des besoins des pays sans littoral, pour un accès sécurisé aux corridors maritimes, dans une démarche inclusive et de développement durable. Mais cette nouvelle sortie de Macky Sall fait jaser au Pastef. Beaucoup n’arrivent toujours pas à digérer le fait que Macky Sall fasse parler de lui à l’international.

« Que rapporte les poignées de main de l’ancien Président Macky Sall au Sénégal ? Ses prétendues relations internationales n’ont pas sorti le pays de l’ornière pendant son magistère. Aujourd’hui, en tant qu’ancien chef d’État, il continue de multiplier les poignées de main. Mais à quoi cela servira-t-il concrètement au pays ? », s’est interrogé Déthié Fall qui était l’invité de la RTS.

«Macky Sall a été président pendant douze ans. Durant cette période, il a multiplié les voyages à travers le monde, serrant les mains des chefs d’État des grandes puissances. Mais posons la question essentielle : Ces poignées de main ont-elles permis de remplir les assiettes des Sénégalais affamés ? Ont-elles amélioré leur pouvoir d’achat ? Ont-elles permis d’assurer notre autosuffisance alimentaire pour ne plus dépendre massivement des importations ? Ont-elles réglé les problèmes chroniques de notre système éducatif et de notre système de santé ?», a poursuivi celui qui se réclame conseiller de Ousmane Sonko.

Dans un poste largement partagé sur les réseaux sociaux, un patriote va plus loin en demandant que l’ancien président soit stoppé. «Il est temps d’arrêter ce vagabondage inutile du dictateur Macky Sall dans les quatre coins du globe. Il passe tout son temps à se balader entre les sommets, colloques et conférences comme si il est toujours président. Il doit respecter le président Diomaye», a-t-il écrit dans un tweet. D’autres veulent même qu’un mandat d’arrêt international soit lancé contre lui.

«J’ai remarqué que quand Macky Sall rayonne sur le plan international cela dérange certains au Sénégal. L’ancien Chef de l’État a été récemment désigné par des présidents africains pour parler en leur nom. J’ai vu un grand leader du pouvoir assimilé cela à une provocation venant de Macky Sall, c’est grave. Sous un régime où le ministre des Affaires étrangères a montré ses limites et où le rayonnement international du Premier ministre ne dépasse pas le Mali et la Mauritanie. Que des présidents africains adoubent Macky Sall et que cela dérange certains. Ils ont un problème», ainsi parlait Badara Gadiaga.

Si le Pastef ne bâtit pas son propre chemin loin des guerres de personnes, il risque de perdre le peu de crédibilité qu’il a. A chaque fois que certains ont voulu nuire à Macky, il semble gagner des points chez ses pairs africains. Il serait plus intelligent pour les patriotes de changer d’approche. Et le plus intelligent c’est de faire focus sur la concrétisation du «PROJET» attendu sur plusieurs fronts !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn