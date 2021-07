Macky dribble l’opposition et prépare son « gloria »

On disait de Gorgui Wade, « il clignote à gauche et tourne à droite ». Mais avec Macky Sall, c’est pire. Son véhicule n’a aucun clignotant. Ainsi vous ne savez pas même pas s’il doit tourner ou Non. C’est pour vous dire que le président Macky Sall est invisible pour ne pas dire imprévisible. Quand vous l’attendez, vous ne le voyez pas ; et quand vous le voyez, c’est que qu’il vous a déjà roulé dans la farine. C’est ce qu’il vient de faire à l’opposition…Il a roulé toutes les classes politiques dans la farine au moment où il est entrain de préparer son « Gloria ».

Xibaaru vous ramène au 1er novembre 2020. Ce jour-là, Macky Sall rend publique sa nouvelle équipe après avoir dissout le gouvernement le 28 octobre 2020. Tous les sénégalais s’étaient braqués sur le gouvernement. Evidemment ce fut une surprise de ne pas voir reconduit dans le gouvernement les hommes clé de son régime : les ministres Mahammed Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Ba, Mouhamadou Makhtar Cissé et Omar Youm…Et ça on ne s’y attendait pas.

Mais le choc vient d’ailleurs…

Après la surprise, le choc. C’est la méthode Macky Sall. Il nous laisse avec la surprise du gouvernement pour choquer ses partisans avec le Conseil économique, Social et environnemental (CESE). Il nomme celui qui est censé représenter l’opposition comme président de ladite institution, chasse son ancienne directrice de campagne…Un bouleversement aux antipodes des sciences politiques. Jamais un homme politique au Sénégal n’avait viré tous les ténors de son parti pour s’allier avec ses ennemis. Même Abdou Diouf qui avait ouvert son gouvernement à Wade n’avait viré les ténors de son parti…

Et c’est ce même Macky Sall, considéré par certains de ses partisans comme un traître, qui s’apprête à modifier le code électoral à l’assemblée Nationale tout comme il l’a fait avec le code pénal. Et au moment ou toute l’opposition s’attèle à condamner cette Modification, Macky Sall, dans son coin, prépare l’arrivée de cet opposant qui va sucrer son alliance avec Idrissa Seck. L’opposition ne regarde que le code électoral qui exclut Khalifa Sall et Karim Wade…ou encore le nombre de cas de covid qui augmente…

Pendant ce temps, Macky prépare son alliance invincible

Macky Sall l’a bien dit. Son alliance avec Idrissa Seck sera renforcée au point de le rendre invincible. Et cette Alliance qu’il nomme lui-même « Mbourou ak Soow (pain au lait caillé) » renforcée par le « Gloria (appellation d’un lait concentré) » en négociation depuis la présidentielle est achevée et sur le point d’être rendue publique. Macky Sall, avec son « Gloria », va créer un séisme politique qui va même ébranler cette opposition radicale formée autour du leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF)…Xibaaru vous donne dans son édition de dimanche, le portrait-robot du « Gloria »…

La Rédaction de xibaaru