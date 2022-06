Macky durcit la loi…Sonko bascule dans la violence et les injures

DUEL OUSMANE SONKO-MACKY SALL : VIOLENCE ET INJURES SONT LES NOUVELLES ARMES POLITIQUES

Ousmane Sonko tient admirablement le haut du pavé. Il est une réalité politique légitimée par l’opinion publique sénégalaise, et une large frange de la population qui a décidé de soutenir son combat politique contre le système mackyen. Le président Macky Sall, exceptionnellement mal inspiré dans le traitement du dossier politique d’Ousmane Sonko a cautionné tous les deals et combines de ses affidés pour éliminer cet adversaire teigneux, allant jusqu’à signer son acte de radiation des cadres de la fonction publique sénégalaise. Mais sa tentative d’instrumentalisation de la justice pour en finir définitivement avec lui, a lamentablement échoué.

Macky Sall est désormais en mauvaise posture. Et Ousmane Sonko a rallié à sa cause la quasi-totalité des sénégalais mécontents de son régime et déterminés à le chasser du pouvoir, au plus tard en 2024

Le jeu politique a basculé sur le terrain de la violence, et maintenant son champ d’expression est la rue, que contrôle Ousmane Sonko face à un Macky Sall de plus en plus réduit à faire appel à la force armée pour tenter de freiner la détermination du leader du Pastef à en finir rapidement avec lui.

Pour accélérer la chute du régime mackyen, Ousmane Sonko a décidé en effet de substituer le désordre à son mauvais gouvernement, en maintenant une pression quasi insurmontable sur le Président Macky Sall, de plus en plus honni, contesté et vilipendé partout sur l’étendue du territoire national, et à l’Etranger.

Le Sénégal est chaque jour plus ingouvernable par la faute d’un Macky Sall dont le régime bascule dans le harcèlement systématique contre les barons de l’opposition, dont les plus charismatiques sont en prison, ou en voie d’être incarcérés.

Quand la force brime le droit et que chaque citoyen est en danger par l’effet d’un pouvoir basculant de plus en plus dans la dictature sans autre forme de procès, la mobilisation est la seule alternative, pour sauvegarder sa liberté et défendre la démocratie. Ousmane Sonko est le porte étendard de ce combat, et Macky Sall a appris à ses dépens que cet homme « qui est aimé des dieux est redoutable » pour reprendre Euripide.

Aux abus du régime de Macky Sall, il a répondu par la mobilisation des citoyens sénégalais déterminés à lui servir de bouclier, et Macky Sall a découvert malgré lui que la loi qu’il a asservie pour ses ambitions politiques personnelles n’est plus d’aucun effet ; elle s’est frontalement opposée à la violence imposée désormais par les citoyens sénégalais comme moyen d’expression de leur ras le bol généralisé contre les dérives et abus de son régime, car ils sont convaincus que « la violence aux mains du peuple n’est pas la violence, mais la justice » !

Le président Macky Sall devrait se rappeler que « quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple le plus sacré et le plus indispensable des devoirs », ainsi que l’affirmait Robespierre, surtout que nous avons déjà connu une des pires situations insurrectionnelles de l’histoire politique du Sénégal en mars dernier.

Ceux qui affirment avec véhémence que pareille situation n’aura plus lieu parce qu’ils comptent sur le renforcement des moyens de répression des manifestants excédés par la prise en otage de l’Etat de droit mettent en danger notre paix, et notre stabilité sociale. Ils ignorent certainement que « quand le gouvernement n’a plus d’autres moyens que la force, bientôt la force devient nécessaire partout, et dès qu’elle est devenue nécessaire partout, elle se retrouve insuffisante », comme le prédit Laclos.

Macky Sall doit tirer personnellement les leçons de la situation conflictuelle permanente dans laquelle il a plongé le landernau politique sénégalais, d’autant plus qu’il ne doit encore ce qui reste de son leadership sur la rue qu’à la protection des forces de défense et de sécurité ! Il a choisi le terrain de la confrontation physique et verbale, en y transférant les affaires politiques, pour imposer son agenda. Malheureusement pour lui, à ce jeu, Ousmane Sonko, par ses actes et surtout par son discours a su galvaniser le peuple sénégalais autour de sa cause, et il a répondu à la violence d’Etat par la terreur populaire !

La nation sénégalaise quant à elle est en train de pâtir de cette situation préjudiciable à son équilibre sur tous les plans.

Désormais, tous les moyens sont bons pour faire mal et atteindre son ennemi au plus profond de lui-même. L’insulte est ainsi devenue une arme politique chez nous, et même si on en dit que « c’est souvent l’argument final de celui qui ne trouve plus rien à dire », elle est en train de subvertir le discours politique et d’apparaitre comme un argument convaincant qui s’impose de plus en plus dans nos us, au point d’être accepté dans l’échelle de nos valeurs sociales.

Cet état de fait prend des proportions intolérables, surtout que maintenant, une certaine catégorie d’opposants s’illustre de plus en plus dans les dérives verbales contre les piliers de notre stabilité sociale, objets de toutes leurs diatribes et autres insanités débitées contre eux, sous l’accusation d’avoir pris fait et cause contre les intérêts du peuple bafoués par Macky Sall, en soutenant son régime.

Au Sénégal, « en politique, on ne discute plus, on insulte ».

Aux abus despotiques irrépressibles du régime de Macky Sall, Ousmane Sonko est en train de répondre par une contre-violence dont s’est appropriée une très large majorité du peuple sénégalais. C’est qu’il est convaincu que « le pouvoir aux côtés de la défense de la liberté est plus grand que celui aux côtés de la tyrannie et de l’oppression », ainsi que l’affirmait Malcom X.

Les élections ne sont plus le lieu d’expression du jeu démocratique, tant le processus électoral a été dévoyé par le régime de Macky Sall, par la mise à l’écart de la liste proportionnelle de Yewwi Askan Wi, et l’emprisonnement illégal de ses ténors.

Les germes de l’insurrection sont plantés. Reste à savoir maintenant quel en est le véritable enjeu pour Macky Sall, qui en est le seul instigateur.

Il sait pourtant que « plus une autorité a de la force morale, moins l’emploi de la force matérielle lui est nécessaire » !

A moins qu’il ne soit victime de sa longue habitude, dont François Beaulieu dit « on ne la perd pas facilement, surtout si elle est vicieuse » ; pour Macky Sall comme pour beaucoup de ses comparses en effet, « tout l’art de la politique est de se servir des conjectures » car elle est, la politique, « l’art des compromissions » !

