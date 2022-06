Un pasteur prédit : « Les hommes seront bientôt inutiles car les femmes… »

“Les vibromasseurs utilisés par les femmes rendront bientôt les hommes inutiles”

Amos Kevin-Annan, consultant pour le ministère de la Jeunesse au Ghana et coach de vie, a exprimé sa déception face à la représentation persistante des hommes comme des infidèles.

Selon lui, cet état d’esprit a conduit les femmes à ne voir les hommes dans leur vie que comme un rôle de soutien.

Selon M. Kevin-Annan, qui s’exprimait sur la radio locale ghanéenne, Asaase Radio à Accra, le problème de l’infidélité dans les relations amoureuses est devenu une source de stress pour la majorité des femmes.

Selon lui, l’idée que les gens se font de l’infidélité a été renforcée par la télévision présentant les hommes comme des Casanovas. Un Casanova est un mâle viril qui est réputé pour courtiser les femmes et avoir un certain nombre d’amantes. En conséquence, il est arrivé à la conclusion que les femmes avaient adopté la position d’éviter absolument les hommes.

Il a ajouté qu’en conséquence, les femmes ont maintenant recours à des vibromasseurs et à la fécondation in vitro (FIV) pour répondre à leurs besoins s3xuels et reproductifs.

Amos Kevin-Annan, tout en exprimant son inquiétude face à la situation, a déclaré qu’il fallait faire quelque chose pour éviter que les mâles ne deviennent superflus dans la vie des femmes.

“Chaque individu doit avoir une amitié responsable. Des amis qui ne vont pas vous couvrir de platitude et de louanges. Des amis qui vous regarderont dans les yeux et vous diront : « mec, tu te trompes ». Pas un gars qui vous encouragera à être infidèle à votre conjointe, parce que ça devient un mal de tête quand je m’assois avec beaucoup de femmes professionnelles et elles pensent que chaque homme est un tricheur, chaque être est infidèle.

Et il y a un concept qu'ils ont mis à la télévision. Il s'appelle Casanova [un homme connu pour séduire les femmes et avoir de nombreux amantes], et chaque mâle est un Casanova et c'est le récit. Si nous ne changeons pas cela, et j'ai dit que quelque part, entre la FIV et les vibromasseurs, les hommes deviendront…