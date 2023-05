Une scène rare s’est déroulée, ce jeudi, lors de l’ouverture du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire. Le Président de la République, Macky Sall, s’est affiché en toute complicité avec Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Habib Sy et Soham Wardini : poignée de main cordiale, et accolade chaleureuse. Des clichés qui risquent de faire couler beaucoup d’encres et de salives au niveau de l’opposition…