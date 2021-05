Macky l’avocat de la dette et de la sécurité en Afrique, selon…

LE PRÉSIDENT MACKY SALL : UN « AVOCAT » POUR L’ANNULATION DE LA DE LA DETTE ET DE LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE

D’un Forum international à l’autre, d’une conférence ou d’un séminaire international à l’autre, que ce soit en France, Afrique et ailleurs, son engagement pour l’annulation de la dette africaine, pour la paix sous-régionale, régionale, a fait de lui la principale figure diplomatique de l’Afrique. C’est dans cet esprit que s’inscrit sa visite en France, du 17 au 19 mai.

Deux sommets axés sur l’annulation de la dette africaine et sur la situation au Soudan constituent le cœur battant de ces banquets diplomatiques éminemment importants pour l’avenir du plus vieux continent.

Ces deux événements avec une participation sénégalaise de premier plan, démontrent s’il en était encore besoin, la vitalité de la diplomatie sénégalaise, ainsi que le rôle prépondérant constamment joué par le Président Macky Sall.

De par son aura et son leadership incontesté, le Chef de l’Etat plaidera auprès de nos partenaires internationaux, l’annulation de la dette africaine dont il est le chantre ; d’où le caractère international, républicain et solennel de son déplacement à Paris ; au lendemain du mois béni de Ramadan, jour de l’ascension, symbole fort du dialogue islamo-chrétien, du dialogue des cultures : un des ciments de paix, d’unité nationale et d’union des esprits et des cœurs. La D. S. E. / A. R. R. France, invite l’ensemble des compatriotes à la consolidation de cet esprit républicain.

Comme de coutume, la visite en France du Chef de l’Etat résulte d’un déplacement diplomatique qui a vocation à réaffirmer la détermination et l’ambition portées par un souffle et une vision d’une rare force, tournées tout à la fois vers la solution à l’épineuse question de la dette, des problèmes sécuritaires freins au développement économiques, entre autres.

Un tel agenda invite notre sens patriotique, notre panafricanisme, il mérite notre adhésion républicaine, en ce sens qu’il est au-delà des contingences partisanes et des questions politiciennes périphériques ou idéologiques.

Les Sénégalais de France dans leur immense majorité, les militants et sympathisants de l’APR et de la coalition BBY invitent à la mesure et au respect de nos institutions dont chacune et chacun de nous est dépositaire, tant en qualité d’ambassadeur au sens singulier, qu’en qualité de vecteur de l’attractivité et de la bonne réputation internationale de notre pays, le Sénégal.

La beauté du contradictoire politique résulte du respect scrupuleux des principes démocratiques régissant son fonctionnement, de surcroît pour des citoyens émanant d’un pays de tradition cordiale dont le vivre ensemble est au fronton de nos valeurs culturelles, ethnique, religieuses et républicaines.

La D.S.E. / A.P.R. France se félicite de cette visite qui témoigne de la fécondité de notre diplomatie. Ainsi, fidèle à sa ligne de conduite républicaine, elle entend réserver un accueil chaleureux à Son Excellence, le Chef de l’Etat MACKY SALL.

Au nom de notre conscience républicaine

Vive l’unité autour du Pacte de l’Alliance Pour la République

Fait à Paris, le 14 mai 2021

Cellule de Communication et de Stratégie

D.S.E. A.P.R. / FRANCE