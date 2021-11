Macky, le pouvoir et Dieu…Comme Trump, Alpha condé, IBK, tous déchus

« Dieu m’a mis au pouvoir » a déclaré le président Macky Sall devant les militants de l’APR à Paris. Certes « le choix du peuple est la volonté de Dieu »…Tout comme Dieu voulait que Trump devienne président des Etats Unis. Et que Jean Bédel Bokassa fut président de la Centrafrique. Et Alpha Condé, président de la Guinée. Et c’est cette même volonté de Dieu qui fait de Trump un ex président, Bedel Bokassa, un ex président renversé qui a fini ses jours en prison. Et Alpha condé, un ancien président encore dans les geôles de la junte militaire qui est installée au palais de Sékhoutouréya à Conakry…

Bombant le torse face à ses militants de la Diaspora, le président Macky Sall a aussi déclaré qu’il « était impossible » qu’on l’intimide parce qu’il est au pouvoir. Que lui procure le pouvoir ? L’argent, l’armée, la police, les décrets de nominations sur les emplois civils et militaires, le protocole, l’avion présidentiel, la gloire, la puissance…Et après ? que lui reste-t-il sous le soleil de Dieu ? Cette vanité de Macky Sall, il l’a affirmé depuis ses premiers jours au Palais. Dans le pouvoir comme dans l’opposition, Macky Sall a toujours imposé la puissance de son pouvoir confié à lui par…Dieu

Pouvoir

Qui a dit que la question du 3ème mandat est définitivement réglée au Sénégal ? Macky Sall. Qui a dit qu’il ne dit ni oui ni non sur un 3ème mandat ? Macky Sall. Qui a viré Sory Kaba qui a parlé du 3ème mandat ? Macky Sall. Qui a viré Me Moussa Diop qui a parlé du 3ème mandat ? Macky Sall. Qui a viré Moustapha Diakhaté qui a parlé de 3ème mandat ? Macky Sall. Qui a viré les artisans de la victoire de Macky à la présidentielle ? Macky Sall. Qui a supprimé la Primature ? Macky Sall. Qui a désigné les 500 têtes de listes de BBY aux locales ? Macky Sall. Qui a cautionné les listes parallèles de BBY aux locales ? Macky Sall.

Qui a libéré un député trafiquant de faux billets ? Macky Sall. Qui a classé l’affaire Petro-tim impliquant Aliou Sall ? Macky Sall. Qui a mis son frère, son oncle et son beau-frère maires et ministre ? Macky Sall. Qui a viré des ministres et une présidente d’institution accusés d’avoir des ambitions ? Macky Sall.

Opposition

Toutes les questions qui se rapportent à l’opposition ont les mêmes réponses. Qui a mis l’opposant Karim Wade en prison ? Macky Sall. Qui a mis l’opposant Khalifa Sall en prison ?…Macky Sall. Qui a « comploté contre Ousmane Sonko ? Macky Sall. Qui a envoyé Ousmane Sonko devant le doyen des juges ? Macky Sall. Cette convocation a eu pour conséquence 14 morts au SENEGAL. Qui a convoqué le candidat de Yewwi Askanwi wi, Barthélémy Dias devant la justice ? Macky Sall. Qui a mis des activistes comme Guy Marius Sagna, Kilifeu et Simon en prison ? Macky Sall. Qui a renvoyé des exilés politiques du Sénégal ? Macky Sall.

Est-ce ainsi que Macky Sall applique le pouvoir que Dieu lui a confié ; Dieu donne mais aussi Dieu reprend. Il donne la vie et la reprend. Il donne le pouvoir et le reprend. Et si Macky Sall utilise le pouvoir à mauvais escient, il répondra devant la justice des hommes quand Dieu le lui reprendra pour le confier à quelqu’un d’autre. Wade avait aussi ce pouvoir. Et Abdou Diouf aussi. Mais ils ne s’en sont jamais glorifiés.

Macky Sall est-il atteint du syndrome d’Hubris ? Le président développe des symptômes comme le narcissisme, l’arrogance, la mégalomanie…les mêmes développés par Me Wade et son fils Karim Wade à la veille de leur chute. Et pourtant le 23 juin 2011 et les morts de janvier 2012 comme Mamadou Diop avaient alerté Wade tout comme les émeutes du 5 mars 2021 sont une alerte pour Macky Sall. Ce dernier devrait réfléchir sur les 14 morts qui ont endeuillé le Sénégal en mars 2021. Il doit savoir qu’ils ne sont pas morts en vain.

La rédaction de xibaaru