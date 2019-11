Macky nomme El Hadji Diouf comme ambassadeur de…

El Hadji Diouf, un « ambassadeur » très spécial pour les sélections du Sénégal

El Hadji Diouf a été nommé « ambassadeur » des équipes nationales du Sénégal sur décision du président de la République.

El Hadji Diouf a été nommé « ambassadeur » des équipes nationales du Sénégal sur décision du président de la République.

C’était la surprise vendredi à l’entraînement du Sénégal. Au milieu des joueurs et de leur staff est apparu un invité de marque, en la personne d’El Hadji Diouf. Le double Ballon d’Or africain a été nommé au poste d’« ambassadeur » de toutes les équipes nationales par le président Macky Sall sur décision de Me Augustine Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Jamais le dernier pour critiquer les Lions de la Teranga par presse interposée, l’ancien quart-finaliste de la Coupe du Monde a levé un coin du voile sur le rôle qui sera le sien dans la tanière.

« Aliou Cissé a voulu que je joue le même rôle que feu Jules François Bocandé à l’époque », a-t-il indiqué au quotidien L’Observateur. Être constructif et transmettre son expérience, voilà l’idée. « Il y a des joueurs à qui je peux parler individuellement parce que techniquement je sais de quoi est fait le football, poursuit l’ex-Lensois et Rennais. Je peux les aider sur le terrain et en dehors. » Début de mission pour « Dioufy » ce dimanche (14h00) à Manzini, où les coéquipiers de Sadio Mané affrontent l’Eswatini dans le cadre de la 2eme journée des éliminatoires de la CAN 2021.