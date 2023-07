Macky non partant…Le monde à l’école de la démocratie sénégalaise

Le monde à l’école de la démocratie sénégalaise…

Ce lundi 03 juillet 2023 restera inscrit à jamais au panthéon de l’histoire politique du monde. En effet, dans son adresse à la nation, Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal a déclaré officiellement qu’il ne sollicitera pas un troisième mandat malgré que le loi le lui autorise, selon la reforme constitutionnelle de 2016. Cette décision historique, prise en toute responsabilité et en toute liberté, a surpris ses partisans qui le plébiscitaient pour un deuxième quinquennat.

L’attente de cette déclaration a été longue et la délivrance difficile, parfois amère et pleine d’émotion.

Pour certains, c’est une surprise difficile à comprendre, au vu des réalisations et de l’ambition du Président Macky Sall pour le Sénégal. Justement! L’amour de la patrie, clairement incarné par l’homme, demeure un leitmotiv dans son modèle de gouvernance. Il nous rappelle dans son livre intitulé : « le Sénégal au cœur », parru en 2018 que « La vraie, la grande politique, c’est faire en sorte que, chaque matin, les hommes, les femmes et leurs familles sentent qu’on leur prête attention et qu’on pense à eux et à leurs légitimes aspirations à un mieux-être » (p.168). A ce titre, l’équité territoriale, le développement durable, la démocratie et la diplomatie sont, entre autres, des leviers stratégiques sur lesquels il s’est appuyé durant tout son magistère pour donner l’image souhaitée à notre pays.

Ce Sénégal, tant aimé dans le monde de part sa stabilité et ses stars dans les domaines du sport, de la musique, de la religion, de la science, mérite bien des hommes de la trame du Président Macky SALL qui demeure convaincu que l’engagement politique peut rimer avec l’éthique, la morale et la loyauté.

Ce Sénégal, tant sollicité pour gérer des crises dans des pays, par exemple au Mali, au Burkina Faso, en Guinée Bissau, en Gambie, en centre Afrique, au Soudan, au en Éthiopie, entre autres, en raison de son leadership affirmé et reconnu et de son armée républicaine, est une référence.

Pour d’autres qui connaissent bien l’homme, cette décision est loin d’être une surprise. En se référant à son célèbre slogan: « la Patrie avant le parti », prononcé lors de la déclaration marquant l’existence officielle de son Parti, 1er décembre 2008, l’on peut dire que cette décision est une suite logique. Cela dénote pour certains un désintéressement et un attachement viscérale à la patrie au détriment d’intérêts individuels.

Sans nul doute, le Président Sall est un grand homme. À travers lui, le Sénégal administre ainsi une leçon aux dirigeants du monde.

Il est resté fidèle à une vertu cardinale de notre modèle de société qui est souvent reléguée au second plan par les hommes politiques : le respect de la parole donnée.

Dans son livre cité ci-dessus, il écrit ceci en conclusion : « Et me voici de nouveau devant vous en vue de solliciter votre confiance pour un second et dernier mandat.

Sachez que je mesure le poids de l’histoire et celui de ma charge.

Sachez SURTOUT que, plus qu’hier, je mesure aujourd’hui l’immensité de mes responsabilités envers vous et envers les générations futures »(p.165).

Cette posture, mettant en relief cette prise de conscience du Chef de l’État sénégalais quant aux enjeux du moment, cordonne le parcours politique d’un leader presque achevé.

Quand il soutenait que le Sénégal n’a de leçons de démocratie à recevoir de personne, certains jaloux, narcissiques aux arguments puériles, alimentaient une clameur populaire pour diaboliser notre pays. Peine perdue! Le Sénégal est entré dans l’histoire politique des grandes nations démocratiques.

Des médias étrangers, des activistes en quête de légitimité, une élite partisane et des pyromanes ont voulu s’engouffrer dans une brèche ouverte par des manipulateurs, pour ternir l’image du grand Sénégal.

Nous devons être fiers du Président Macky Sall qui, comme l’avait-il promis, a fait plus que ses prédécesseurs. Les messages de Chefs d’États, d’hommes responsables reconnus dans ce monde, saluant sa sage décision, l’attestent pleinement.

En perspective, nous devons préserver notre modèle de société, notre modèle de démocratie et notre de république. Aujourd’hui, plus qu’hier, nous devons être fiers d’être sénégalais. Ce pays de la Téranga nous a tout donné. Et nous avons l’obligation de préserver ce legs aux générations futures.

Grâce à cette décision historique du chef de l’Etat, le cas du Sénégal devient une école pour toutes les nations aspirant à une démocratie qui aspire à la perfection…

Vive la République!

Dr Diomaye DIENG

Enseignant Chercheur à la Faculté des Sciences et Techniques de l’UCAD