Moussa Baldé : « Ce qu’on craint dans notre coalition…»

Le ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation a commenté le discours prononcé par le chef de l’Etat. Le Pr Moussa Baldé puisque c’est de lui qu’il s’agit a soutenu que : « le Sénégal vient de passer un cap important grâce à un homme d’Etat extraordinaire le président Macky Sall. Il a pesé le pour et le contre. Je ne suis pas surpris à 100% parce que j’ai toujours cru que ce serait du 50 – 50. Il y avait d’abord la volonté de ses partisans dont moi-même et tous les maires de la coalition Bby et d’autres entités dont les religieux, la diaspora… Ensuite, il a pesé sa posture en tant que président de la République, Sénégalais pure souche venu du Sine Saloum », a-t-il dit.

Avant d’enchaîner : « En 2019, il a dit qu’il ne se présenterait pas. Il l’a rédigé dans un excellent livre que j’ai lu à plusieurs reprises. Aujourd’hui, nous devions tous magnifier cela. Je suis d’accord aussi avec lui que d’ici le 2 avril 2024, l’Etat du Sénégal doit rester fort pour maintenir le flambeau de notre pays contre tous les fossoyeurs de l’Etat. Il a bien dit cela et je suis satisfait de cela ».

Selon lui, ce discours va marquer l’histoire du Sénégal. « Senghor a bâti la nation Sénégalaise, le président Diouf a consolidé l’État, le président Wade est venu propulser la démocratie, le président Macky Sall a non seulement mis le Sénégal sur les rails de l’émergence mais il vient de mettre une pierre angulaire sur la construction de notre démocratie parce qu’il va être le premier président qui va organiser des élections sans y participer », a-t-il dit.

S’agissant du plan B de la coalition Bby, il a rétorqué : « si vous avez suivi ses déclarations avant son discours, il disait « Nous de Bby on peut avoir la victoire ». Je suis conscient qu’il va nous accompagner au sein de la coalition pour la victoire à la présidentielle de 2024. Le plan Sénégal Émergent est un plan qui marche et cela doit continuer. A l’heure actuelle, on ne peut pas citer de nom de celui qui sera choisi pour poursuivre la dynamique. Je me fierai au choix du président Macky Sall ».

Il conclut en ces termes, dans des propos repris par Emedia : « Ce qu’on craint dans notre coalition, c’est dans les rangs de l’opposition que cela va arriver. Tous les gens qui sont dans ces coalitions vont penser qu’ils ont un destin présidentiel. Il y aura une foultitude de candidatures au sein de l’opposition contrairement à ce qu’on pense pour Bby