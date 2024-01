L’année 2023, c’est définitivement fini ! Les Sénégalais entament une nouvelle année. Comme chaque nouvel an, le président de la République, Macky Sall, a tenu son traditionnel discours à la nation. Cette année, le chef de l’Etat a fait ses adieux aux sénégalais. Mais il a profité de l’occasion pour faire son bilan annuelle. Dans son discours plein d’emotions, les sénégalais se sont rendus compte de la manière dont l’actuel locataire du Palais a préservé le pays de ses ennemis de l’intérieur et de l’extérieur. Et Ousmane Sonko semble être la seule personne à avoir tyrannisé ce pays depuis ces dernières années.

Le président Macky Sall s’en va avec les honneurs. 2024 va marquer la fin de ces douze années à la tête du pays. La culture de la paix et de l’Etat de droit a toujours été une préoccupation pour celui qui dirige le pays depuis 2012. Depuis son arrivée, il s’est attelé à cette tâche. Dans son discours ce 31 décembre, le dernier, il est revenu sur l’importance de cultiver la paix entre les peuples.

« Ce soir, mes chers compatriotes, je voudrais aussi vous dire, de façon insistante et solennelle, combien il importe de préserver la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays », a déclaré le chef de l’Etat. Selon le président Macky Sall, « Tout peut basculer quand la paix est rompue, quand l’extrémisme, le populisme et la manipulation s’emparent des esprits, banalisent la violence, et imposent le faux à la place du vrai », a-t-il rajouté dans son dernier discours. Continuant son propos, le gardien de la Constitution a rappelé qui sont les véritables ennemis de la République.

« L’extrémisme, la manipulation et le populisme sont les ennemis mortels de la démocratie, de l’État, de la République et de la nation », a déclaré le président. Un discours qui fait référence aux événements qui se sont produits. Après la condamnation de Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse, de juin 2023, le pays a failli s’embraser. De violentes manifestations ont éclaté un peu partout dans le pays. Ces personnes, qui étaient dans les rues, réclamaient la libération du leader de l’ex Pastef. Résultat des courses : une quinzaine de jeunes ont perdu la vie.

Mais les autorités ont su faire face à la menace qui planait sur le pays. Les événements du mois de juin 2023 ont confirmé la présence de forces «occultes» dans le pays. L’attaque au cocktail molotov d’un bus rempli de monde et le saccage de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) suffisent pour le prouver. Mais le pragmatisme et la réactivité de l’Etat a permis à notre pays d’éviter le destin tragique qui le guettait. Contrairement à tout ce qui se dit, le Président Macky Sall est loin d’être ce dictateur que la société civile et une partie de l’opposition en ont fait.

Il a toujours cultivé la paix. D’ailleurs, il compte rester cet homme de paix. « J’appelle instamment à la préservation de notre vivre ensemble, pour que notre pays reste une nation unie dans sa diversité, dans la paix, la sécurité, la stabilité et la protection de notre héritage spirituel et socioculturel », a-t-il lancé dans son discours. Un message qui devrait être entendu par cette opposition hostile à la paix à quelques jours du démarrage de la campagne. En tout cas si Macky Sall est devenu un «tyran» ou un «despote» c’est de la faute du leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

Depuis son arrivée sur la scène politique, le PROS (Prédisent Ousmane Sonko) a voulu bousculer les habitudes. Incapable de gérer son ascension politique, il a voulu se ranger dans une révolution perdue d’avance. En réponse à cette tyrannie, l’Etat a répliqué avec toute son arsenal pour contenir cette menace. D’ailleurs, c’est ce qui a permis d’arrêter le «tout-puissant» Sonko pour vol de téléphone. Si le Président Macky Sall n’avait pas été un chef d’Etat solide, le Sénégal serait devenu un Etat ingouvernable.

Le successeur du président Macky Sall a une grosse mission. La menace est toujours là et elle est sous d’autres formes. Il devra faire plus que son prédécesseur en matière de sécurité. Dans le cas contraire, il risque de ne pas gouverner longtemps. Des personnes tapies dans l’ombre veulent mettre la main sur nos maigres ressources (pétrole et gaz).

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru