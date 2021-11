Comment Macky Sall a « détruit » Idrissa Seck et son Rewmi

Le président Macky Sall fait partie des hommes politiques les plus dangereux que ce pays ait connu. Depuis 2012, il mène la vie dure aux personnes qui s’opposent à lui. Macky, qui est dans sa logique de réduire ses opposants à leur plus simple expression, pêche en eau profonde. C’est dans cette optique qu’il a réussi à arracher Idrissa Seck des rangs de l’opposition. Mais l’ancien maire de Thiès, en rejoignant le « Macky », a signé sa mort politique et celle de son parti. L’influence de Rewmi ne dépasse plus qu’un département, Thiès.

Qui aurait cru qu’un parti comme Rewmi disparaitrait du champ politique. Malheureusement c’est ce qui est en train de se produire. Deuxième, derrière le président Macky Sall, lors de la présidentielle de 2019, le parti orange est désormais réduit à sa plus simple expression. Le peu d’influence qui reste de Rewmi ne dépasse pas Thiès. Et à la cité du rail, le parti d’Idrissa Seck fait face à des adversaires sur le point de l’achever. Talla Sylla et Thierno Alassane ne feront qu’une bouchée des Rewmistes lors des élections locales du 23 janvier 2022.

Par amour du pouvoir, Idrissa Seck a « vendu » ce parti qui faisait trembler, à Macky Sall pour se retrouver avec rien du tout. Son parti ne pèse plus rien sur l’échiquier électoral. Les têtes pensantes de Rewmi ont pris leur propre chemin. Déthié Fall est le dernier leader à avoir tourné le dos à Idy. Mais le « Kirikou » de la politique sénégalaise s’accroche à Yankhoba Diattara pour ne pas sombrer dans les abymes de l’oubli. Mais le ministre de l’économie numérique et des télécommunications ne fait pas l’affaire. Aucun cadre de Rewmi n’est tête de liste au Sénégal, sauf à Thiès. Une insulte pour Idrissa Seck et tout son parti.

Macky piège Idrissa Seck…pour achever Rewmi

Ce qui est plus insultant est que la disparition de Rewmi n’émeut personne. Beaucoup de sénégalais ont oublié l’existence de ce parti. Et le locataire du palais est le seul et unique responsable. Depuis que Idrissa Seck, l’homme qui jurait qu’il n’allait jamais être nommé par décret, est devenu président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), il ne vaut plus rien. Sa transhumance est devenue l’acte de trop. Désormais aux yeux de l’opposition, Idy est un « traitre ». Et cela a accéléré sa descente en enfer. Avec le slogan « Nitou Thiès », l’ancien premier ministre sous Wade n’est plus digne de confiance.

Alors Idy n’avait plus le choix, pour se sauver et sauver Rewmi, il ne lui restait plus qu’à dissoudre son parti au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et cela ne fait que prouver le génie politique de Macky Sall. En cooptant Idrissa Seck, il a coupé la tête de l’opposition. Ce parce-que l’ex édile de Thiès était pressenti comme le chef de l’opposition. Depuis lors, d’ailleurs, l’opposition n’a pas de chef. Elle tourne désormais autour d’Ousmane Sonko pour résister.

Et après le Parti Socialiste, l’Alliance des Forces du Progrès (AFP), le PIT, c’est autour de Rewmi de passer sous la trappe. Et les quelques candidats qui iront aux locales ont intérêt à faire gaffe. Une défaite à Thiès et leur carrière au sein du gouvernement sera finie. La jurisprudence Aminata Touré est toujours là.

« Réduire l’opposition à sa plus petite expression » est loin d’être de simples mots. Macky Sall l’a concrétisé. Avec lui c’est la loi du bâton ou de la carotte. Et toutes les personnes qui ont choisi la carotte sont devenues des cadavres politiques ambulants. Ils ne valent plus rien et personne ne veut faire alliance avec eux. Idrissa Seck est, ainsi, passé du leader politique le plus influent, à un « traitre » oublié. Rewmi est fini, Idy l’a tué et Macky l’a enterré.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru