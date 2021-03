Au Sénégal, nous avons un ministère chargé de l’éducation des jeunes qui nous coûte trois cent cinquante milliards de FCFA au moins par an. On estime qu’après treize ans d’éducation dans l’école de la République, le jeune bachelier est apte à recevoir un enseignement supérieur ou professionnel à l’université ou dans des instituts spécialisés. Cela veut dire que le jeune bachelier a assimilé les valeurs de la République fondées sur la loi, la citoyenneté et l’amour de la patrie. A partir de là, il peut recevoir un savoir qui lui permettra d’être utile à la société.

L’Université est un des cadres les plus efficaces trouvé jusqu’ici pour la recherche et le partage du savoir. Dans ce domaine, pas de place pour le « patriotisme » de terroir ou de village qui favorise la fragmentation ethnique et le chaos. On ne doit soutenir à l’université que les associations qui contribuent à la recherche et au partage du savoir.

Le savoir est universel. Sa recherche est la condition de l’homme. Son moteur est le partage. Ce sont les colons prédateurs qui prétendaient que le savoir était réservé aux sapiens de couleur de peau blanche. Serigne Touba en arabe, Moussa Ka en wolof, Sitakoto Dabo en mandingue, Thierno Aliou Boubandyam en pulaar, Wolé Soyinka en anglais et Cheikh Anta en français ont démontré que c’était faux. Pas de place à la barbarie provenant de l’incitation à la haine des idéologues de BBY à l’université Cheikh Anta Diop.

Mamadou Lamine Diallo, Questekki 244