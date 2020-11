Macky Sall alloue une enveloppe de 50 millions aux sinistrés du marché Ocass

Le gouvernement du Sénégal a dépêché une forte délégation au chevet des sinistrés du marché Ocass de Touba. Les ministres de l’Intérieur Antoine Félix Diome , de l’Emploi de la Formation professionnelle de l’aApprentissage et de l’Insertion Dame Diop,du Développement communautaire Samba Ndiobene Ka , du Commerce Aminata Assome Diatta , de l ‘Artisanat Dr Pape Amadou Ndiaye et du ministre conseiller Serigne Abdoul Ahad Gainde Fatma ont d’emblée été reçu par le Khalif Général des Mourides Serigne Mouhamadou Mountakha Bassirou MBACKE pour lui apporter le soutien de l’état et réitérer des prières auprès du guide religieux. Ils se sont ensuite rendus sur les lieux du sinistre pour partager la compassion avec les marchands impactés et magnifier le soutien de l’état en cette période difficile. Ils ont délivrés un message fort du chef de l’état Macky Sall qui partage à son tour leur peine.

Ainsi, une enveloppe financière de 50 millions a été remis pour accompagner les sinistrés du marché Ocass. Un geste hautement salué par les commerçants qui ont remercié le président Macky Sall et son gouvernement.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn