Macky Sall attendu à l’inauguration du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim

Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, préside ce lundi 6 février, en présence du Président Macky Sall, l’ouverture du Complexe universitaire Cheikh Ahmadoul Khadim estimé à 37 milliards de francs CFA, renseigne Senego.

Le Khalife général des Mourides place en tête de ses priorités la consolidation de l’enseignement à Touba, afin d’élever celle-ci au rang des villes islamiques bien connues dans ce domaine, telles que Médina, Bassora, Küfa. Et cette institution d’éducation et de formation est né de la vision éducative et des principes religieux de Cheikh Ahmadou Bamba.

Le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, qui a une capacité de 1 200 places et 10 000 à terme, est un hub de savoir qui va jouer sa partition dans l’offre éducative. La gratuité du Daara et la tenue des élèves est déjà actée, un geste du Khalife général des Mourides. Et Serigne Touba, fondateur de la confrérie mouride, affirmait que son Seigneur l’a gratifié d’une école au sein de laquelle l’on retrouverait toutes les sciences utiles.

Ainsi, pour les structures du complexe on trouve : Pôle 1 : Administration et services communs ; Pôle 2 : Sciences Religieuses ; Pôle 3 : Majalis d’enseignement ; Pôle 4 : Enseignement supérieur.