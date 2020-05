Exclusif…Macky Sall concocte son gouvernement post-covid-19

Malgré la crise actuelle liée à la propagation de la covid-19, le Chef de l’Etat Macky Sall ne perd pas de vue qu’il lui faut réaménager son gouvernement. Instruit qu’il est d’ailleurs par la manière dont certains de ses ministres font face à la situation actuelle. Ainsi donc, c’est un gouvernement post-covid-19 que concocte le Président de la République Macky Sall.

C’est pour sauver leurs peaux que plusieurs ministres qui ont eu vent qu’ils ne figureront pas dans la prochaine équipe gouvernementale, se lancent déjà dans des projets post-covid-19. Des ministres comme Samba Ndiobène Kâ de l’Elevage, Moussa Baldé de l’Agriculture et de l’Equipement rural, inertes depuis leurs nominations, se mettent subitement à prendre des initiatives, histoire de démontrer qu’ils maîtrisent la situation. Des réactions plus que tardives.

Comme celle du ministre du Développement de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises (PME), Moustapha Diop qui vient de se lever enfin pour se rendre auprès de certaines unités industrielles, et en même temps, informer du démarrage d’enquêtes destinées à mesurer les impacts de la covid-19 sur l’industrie. Des enquêtes qui auraient pu démarrer depuis le lancement du FORCE-Covid-19 dans le cadre de la guerre contre la propagation de la pandémie. Des industries, dont de nombreuses crient à l’étouffement à cause de la situation de pandémie, car obligées qu’elles sont de rouler au ralenti ou d’être aux arrêts.

C’est pourquoi, tout le monde a été ahuri d’entendre le ministre au sortir de sa visite auprès une unité industrielle de la place, lancer : « Aujourd’hui, tout le monde s’accorde pour dire que le secteur de l’industrie est fortement impacté par la covid-19. Mais, nous ne disposons pas d’éléments statistiques pouvant nous renseigner sur l’ampleur de la crise et les branches d’activité les plus touchées, voire les entreprises qui sont menacées de disparition ».

Et le plus ridicule dans tout ça, c’est le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott. Il a annoncé hier un Plan Sénégal émergent post-Covid en vue de la ‘’relance’’ de l’activité économique. Un PSE Post-covid-19 ? Selon lui, ce plan ‘’sera bâti sur les acquis positifs’’ du Programme de résilience économique et sociale (PRES), lancé début avril par le président de la République pour atténuer les effets de la pandémie de Covid-19. Incroyable mais vrai ! On n’a pas encore fini le PSE 2 et lui déjà envisage un PSE post-covid…Quel pantin ce ministre qui prend tout le monde comme un nigaud comme lui…

