Macky Sall crée un adversaire…plus dangereux que Sonko

Décidément, la politique est le seul sujet qui rythme la vie quotidienne des sénégalais. Après avoir bouclé deux élections successives, nos compatriotes sont de nouveau tenus en haleine par un nouveau dossier. Le Président Macky Sall est toujours dans le creux de la vague. En bon élève de Wade, il sait comment faire parler de lui. Mais cette fois-ci, les calculs du locataire du Palais sont erronés. Dans ses manœuvres, Macky met sur les rails un nouvel adversaire.

Tout le monde sait que le leader du parti des patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) est la plus grande menace auquel Macky Sall et son régime font face. Cet opposant créé de toute par le régime en place a fini par occuper la tête de l’opposition. Il ne ménage pas le pouvoir en place. Mais depuis quelques jours, le chef de l’Etat est sur le point d’ajouter à sa liste d’opposants une nouvelle figure. Et celle-ci est au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Aminata Touré risque d’être le plus grand cauchemar de Macky Sall pour le reste de son dernier mandat. Macky Sall a eu l’outrecuidance de « trahir » Mimi Touré au dernier virage de leur compagnonnage. Celle qui a fait le tour des quatorze régions a tout bonnement été court-circuitée par un inconnu à la tête de la présidence de l’Assemblée nationale. Une décision qui émanerait de la famille présidentielle. Pire, Macky a lâché ces sbires contre son ex-fidèle compagnon au point que l’ancien premier ministre craigne pour sa vie.

Mais attention ! Aminata Touré est une Lionne blessée qui peut faire mal au régime de Macky Sall. Après l’humiliation monumentale dont elle a été victime, Mimi gagne en estime. Et si elle décide de se ranger derrière le peuple, elle deviendra un problème plus grand que le cas Sonko. D’ailleurs, elle semble prendre le chemin opposé à celui de ses anciens camarades. Ce qui ne sera pas sans conséquences au sein de Benno Bokk Yakaar.

Ancien premier ministre et ancienne présidente d’une institution, Mimi Touré en sait plus qu’elle ne laisse paraître sur Macky Sall et son entourage. Tête de liste nationale de Benno, elle est parvenue à donner à la mouvance présidentielle une majorité relative à l’Assemblée nationale. Contrairement à tout ce qui est dit, elle reste et demeure un grand danger pour Macky. Les sorties de gros haut-parleurs de Benno le prouvent à suffisance.

Macky Sall et ses hommes ont ce don de transformer des zéros en héros. C’est par leur bêtise que Ousmane Sonko est devenu leader incontesté de l’opposition. C’est par leur méchanceté qu’ils feront de Mimi Touré l’adversaire la plus redoutable contre la mouvance présidentielle. Si elle arrive à réunir tous les frustrés de Benno autour d’elle, elle lèvera une puissante armée pour faire des dégâts inconsidérables dans les rangs du pouvoir…Ce qui se soldera sans doute par la fin du règne du tout puissant Macky Sall.

Il ne reste plus qu’à Mimi Touré de se ressaisir et de refuser de jouer une fois de plus le jeu de Macky. Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Elle a la possibilité de rectifier ses erreurs d’antan. Comme tous les grands noms qui sont passés, Aminata Touré doit avoir le courage d’aller jusqu’au bout de sa logique. Si elle accepte tout compromis avec le locataire du Palais, la page Mimi Touré sera fermée à tout jamais. Sa royauté ne durera que six mois.

2024…sera la fin de Macky Sall. Le jeu politique de Macky Sall semble lui filer entre les doigts. A force de croire plus malin, il finit toujours par retomber dans son propre piège. L’épisode Mimi Touré risque de couler le navire de Macky. Mais on est en politique et une surprise peut surgir à tout moment.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru