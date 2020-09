Macky Sall est mal barré…ça se gâte partout

Malgré les milliards qu’il met à leur disposition : Macky Sall face à l’incompétence de certains responsables

A qui doit se fier le Président de la République Macky Sall ?

Le Chef de l’Etat, Macky Sall, n’a vraiment pas de chance. Il débloque des milliards pour contenir les maladies et gérer les inondations, mais finalement tous ses efforts ne servent à rien. Parce que tout simplement, les personnes qui ont à charge ces programmes, sont tout simplement incompétentes.

Finalement, il ne sert à rien pour le Président Macky Sall de nommer à des postes sensibles des personnages qui passent tout leur temps à mener de la politique politicienne pour divertir les Sénégalais et masquer leurs incompétences, alors qu’il y a des technocrates efficaces à même de mener tous les programmes qu’il a pour le Sénégal.

A la tête de Dakar Dem Dikk (DDD), Me Moussa Diop finalement viré (un ouf de soulagement) a pompé l’air à tous les Sénégalais. Au lieu de se pencher correctement sur la mission à lui confiée à la tête de DDD, Me Moussa Diop a plus passé son temps à faire de la politique politicienne et a exhiber ses diplômes pour masquer son incompétence.

Sur les traces de Me Moussa Diop, se trouve Lansana Gagny Sakho, le directeur général de l’Office national de l’assainissement au Sénégal (ONAS). Lansana Gagny Sakho tout comme Me Moussa Diop est un homme particulier. Lansana Gagny Sako s’occupe d’une direction sensible. Le Sénégal est confronté à un sérieux problème d’assainissement. Chaque année, ce sont des milliards mis à la disposition de l’ONAS. Pendant ce temps, que fait Lansana Gagny Sakho. Rien que sauf pour masquer son incompétence, il s’illustre dans la politique politicienne. Pour un rien, on le voit occuper les médias comme pour se montrer en défenseur du Président de la République, Macky Sall, alors que sa mission est autre.

Il n’y a pas que les directeurs généraux incompétents pour se mettre à narguer les Sénégalais. Chez les ministres, on en trouve. Tout le monde peut constater l’impuissance du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr qui depuis qu’il a été nommé à son poste, est incapable de faire bouger ce secteur. Les problèmes s’empirent dans le secteur de la santé, surtout avec l’apparition de la pandémie à covid-19. Pendant ce temps, monsieur se distingue par son folklorisme à travers sa politique politicienne.

Quant au ministre de l’Environnement et du Développement durable Abdou Karim Sall, le « mangeur de gazelles oryx », il cherche tout pour défier le peuple en menant une politique politicienne. Méprisant tout le Sénégal, Abdou Karim Sall fait comme si de rien n’était.

Et Cheikh Oumar Hanne, le ministre de l’Enseignement supérieur dans tout ça ? Le secteur de l’enseignement supérieur est empêtré dans de nombreuses difficultés. Il préfère faire abstraction de tout cela et se distinguer dans le terrain de la politique politicienne.

Voilà des autorités qui ne servent rien à la République ni au Chef de l’Etat Macky Sall qu’ils ne font que couper du peuple, rien que pour leurs prestiges. Au Président de la République d’en tirer les leçons et de donner un coup de balai et se débarrasser de ces individus incompétents qui ne peuvent même pas amuser la galerie, tant ils sont tristement célèbres. Le Sénégal est face à une pandémie redoutable, à des inondations meurtrières, et ce sont des politiciens incompétents et nuisibles à la commande des secteurs de la santé et de l’assainissement.

La rédaction de Xibaaru