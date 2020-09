Limogé…Me Moussa Diop réagit !

Le désormais ancien directeur de Dakar Dem Dikk a réagit suite à son limogeage, ce mercredi, de son poste. Sur sa page Facebook, Me Moussa Diop dit remercier le Président Macky Sall pour la fonction qu’il a occupé depuis plus de six (6) ans.

« Je remercie le Président Macky Sall de m’avoir fait l’honneur de servir les Sénégalais avec avec patriotisme, rigueur et loyauté à Dakar Dem Dikk pendant six années, un mois et dix jours.

Merci aux salariés de cette belle entreprise pour leur dévouement au travail. Nous avons tenté, ensemble, de moderniser ce patrimoine national autant que faire se peut », a-t-il écrit sur le réseau social.